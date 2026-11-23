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Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 15:00 de Kuip

Dónde ver el Feyenoord - FC Porto: canal de TV y streaming

El Feyenoord - FC Porto se podrá ver en los Países Bajos a través de Ziggo Sport. También puedes seguir el partido en directo con Ziggo Go desde el móvil, la tableta o el portátil. Consulta las opciones a continuación y empieza a verlo.

Noticias de los equipos y convocatorias

Según los datos actuales, el Feyenoord no tiene jugadores lesionados ni sancionados. Se espera que Van Bronckhorst cuente con Tjark Ernst bajo palos, y que Givairo Read, Oussama Targhalline y Anis Hadj Moussa formen parte del once previsto.

El FC Porto tampoco tiene bajas registradas. En el once previsto de Farioli figuran, entre otros, Diogo Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior y Pepe. Habrá más noticias sobre las alineaciones a medida que se acerque el inicio del partido.

Estado de forma reciente

El Feyenoord atraviesa una mala racha: no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, con dos empates y tres derrotas. En su encuentro más reciente perdió 2-3 ante el Excelsior Rotterdam y anteriormente también cayó 5-3 frente al sc Heerenveen. En esos cinco partidos marcó nueve goles y encajó once.

El FC Porto ganó sus cinco partidos. El duelo ante el Paredes en la Taça de Portugal acabó 1-1 y figura como victoria; antes llegaron los triunfos frente al Vitória SC (2-1 a domicilio), el Napoli (4-1) y el Estoril (4-0). El Porto marcó doce goles y encajó tres.

Enfrentamientos previos

Los clubes ya se enfrentaron en la Europa League de 2019. El Porto ganó 3-2 en diciembre, después de que el Feyenoord se impusiera 2-0 en casa en octubre. Un amistoso disputado en 2007 terminó 0-0. Por tanto, en los tres partidos registrados cada club ganó una vez, y el Feyenoord marcó cuatro goles en total frente a los tres del Porto.

Clasificación

En la Champions League, el Feyenoord ocupa el puesto 32.º, mientras que el FC Porto está en el 26.º. El Porto aventaja así en seis posiciones al conjunto de Róterdam.