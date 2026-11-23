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Dónde ver el Feyenoord - FC Porto: canal de TV y streaming
El Feyenoord - FC Porto se podrá ver en los Países Bajos a través de Ziggo Sport. También puedes seguir el partido en directo con Ziggo Go desde el móvil, la tableta o el portátil. Consulta las opciones a continuación y empieza a verlo.
Noticias de los equipos y convocatorias
Feyenoord contra FC Oporto alineaciones probables
Según los datos actuales, el Feyenoord no tiene jugadores lesionados ni sancionados. Se espera que Van Bronckhorst cuente con Tjark Ernst bajo palos, y que Givairo Read, Oussama Targhalline y Anis Hadj Moussa formen parte del once previsto.
El FC Porto tampoco tiene bajas registradas. En el once previsto de Farioli figuran, entre otros, Diogo Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior y Pepe. Habrá más noticias sobre las alineaciones a medida que se acerque el inicio del partido.
Estado de forma reciente
El Feyenoord atraviesa una mala racha: no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, con dos empates y tres derrotas. En su encuentro más reciente perdió 2-3 ante el Excelsior Rotterdam y anteriormente también cayó 5-3 frente al sc Heerenveen. En esos cinco partidos marcó nueve goles y encajó once.
El FC Porto ganó sus cinco partidos. El duelo ante el Paredes en la Taça de Portugal acabó 1-1 y figura como victoria; antes llegaron los triunfos frente al Vitória SC (2-1 a domicilio), el Napoli (4-1) y el Estoril (4-0). El Porto marcó doce goles y encajó tres.
Enfrentamientos previos
Cara a cara
Los clubes ya se enfrentaron en la Europa League de 2019. El Porto ganó 3-2 en diciembre, después de que el Feyenoord se impusiera 2-0 en casa en octubre. Un amistoso disputado en 2007 terminó 0-0. Por tanto, en los tres partidos registrados cada club ganó una vez, y el Feyenoord marcó cuatro goles en total frente a los tres del Porto.
Clasificación
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|4
|4
|0
|0
|20
|5
|+15
|12
W
W
W
W
|2
|4
|4
|0
|0
|13
|7
|+6
|12
W
W
W
W
|3
|4
|3
|1
|0
|8
|3
|+5
|10
W
D
W
W
|4
|4
|3
|0
|1
|19
|6
|+13
|9
W
W
L
W
|5
|4
|3
|0
|1
|14
|6
|+8
|9
W
L
W
W
|6
|4
|3
|0
|1
|12
|6
|+6
|9
L
W
W
W
|7
|4
|3
|0
|1
|12
|7
|+5
|9
W
W
L
W
|8
|4
|3
|0
|1
|14
|10
|+4
|9
L
W
W
W
|9
|4
|3
|0
|1
|11
|7
|+4
|9
W
W
W
L
|10
|4
|3
|0
|1
|8
|4
|+4
|9
W
L
W
W
|11
|4
|3
|0
|1
|8
|6
|+2
|9
L
W
W
W
|12
|4
|3
|0
|1
|7
|5
|+2
|9
W
W
L
W
|13
|4
|2
|2
|0
|12
|5
|+7
|8
W
D
D
W
|14
|4
|2
|1
|1
|7
|4
|+3
|7
L
D
W
W
|15
|4
|2
|0
|2
|8
|6
|+2
|6
W
W
L
L
|16
|4
|2
|0
|2
|10
|9
|+1
|6
W
W
L
L
|17
|4
|2
|0
|2
|8
|8
|0
|6
W
L
L
W
|18
|4
|2
|0
|2
|8
|9
|-1
|6
W
W
L
L
|19
|4
|1
|2
|1
|6
|11
|-5
|5
W
D
L
D
|20
|4
|1
|1
|2
|10
|8
|+2
|4
L
W
L
D
|21
|4
|1
|1
|2
|4
|4
|0
|4
L
L
W
D
|22
|4
|1
|1
|2
|9
|10
|-1
|4
W
L
D
L
|23
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
L
D
W
L
|24
|4
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|4
L
W
L
D
|25
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|4
D
L
W
L
|26
|4
|1
|0
|3
|6
|7
|-1
|3
W
L
L
L
|27
|4
|1
|0
|3
|6
|11
|-5
|3
L
W
L
L
|28
|4
|1
|0
|3
|8
|14
|-6
|3
L
L
W
L
|29
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|3
L
L
L
W
|29
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|3
L
L
W
L
|31
|4
|1
|0
|3
|4
|10
|-6
|3
L
L
W
L
|32
|4
|1
|0
|3
|4
|11
|-7
|3
L
L
W
L
|33
|4
|1
|0
|3
|4
|16
|-12
|3
L
L
L
W
|34
|4
|0
|1
|3
|5
|9
|-4
|1
L
D
L
L
|35
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|1
D
L
L
L
|36
|4
|0
|0
|4
|1
|17
|-16
|0
L
L
L
L
En la Champions League, el Feyenoord ocupa el puesto 32.º, mientras que el FC Porto está en el 26.º. El Porto aventaja así en seis posiciones al conjunto de Róterdam.