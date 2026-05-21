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Dónde ver el FC Utrecht - sc Heerenveen: canal de TV, streaming en directo, hora de inicio y forma reciente de ambos equipos

FC Utrecht vs SC Heerenveen
FC Utrecht
SC Heerenveen
Eredivisie

Un resumen de dónde puedes ver el partido entre el FC Utrecht y el sc Heerenveen, junto con las últimas noticias sobre los equipos.

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Eredivisie - ECL Playoff
Stadion Galgenwaard

Voetbalzone te ofrece un resumen con toda la información sobre el partido, incluyendo dónde verlo por TV y en línea.

Retransmisión del FC Utrecht - sc Heerenveen: canal de TV y streaming.

El partido se transmite en directo por ESPN a través de Ziggo. A continuación, encontrarás las opciones de TV y streaming disponibles para este encuentro de la Eredivisie.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

FC Utrecht contra SC Heerenveen alineaciones probables

4-2-3-1
FC Utrecht crest
FC Utrecht
UTR
Formación
SC Heerenveen crest
SC Heerenveen
HEE
4-2-3-1
1V. Barkas3M. van der Hoorn44M. Eerdhuijzen23N. Vesterlund16S. El Karouani11J. Karlsson21G. Zechiel20D. de Wit10Y. Cathline27A. Engwanda91S. Haller22B. Klaverboer45O. Braude4S. Kersten3M. Willemsen19V. Zagaritis11L. Oyen6J. van Overeem20J. Trenskow10R. Meerveld16M. Linday9D. Vente
SC Heerenveen crest
SC Heerenveen
HEE
4-2-3-1
FC Utrecht

Once inicial

SC Heerenveen

Manager

  • R. Jans
  • R. Veldman

Lesiones y suspensiones

El FC Utrecht tiene varias bajas: E. Demircan, O. Agougil, M. Brouwer, M. Rodríguez y J. van Ommeren están lesionados, lo que reduce la plantilla disponible. No hay sancionados. La alineación aún no se ha confirmado; se esperan novedades cerca del partido.

SC Heerenveen, por su parte, no reporta lesiones ni sanciones y dispondría de toda su plantilla, aunque tampoco ha revelado la alineación prevista.

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Estado de forma reciente

UTR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

HEE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
4/6
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

El FC Utrecht ha ganado tres de sus últimos cinco partidos de la Eredivisie, con una derrota y ningún empate. Su último encuentro fue una victoria 2-0 en casa ante el Fortuna Sittard, y a principios de mayo venció 1-2 en campo del Ajax, su mejor actuación. Sin embargo, en abril perdió sorpresivamente 5-0 en casa frente al Excelsior. Marcó nueve goles y encajó ocho en estos cinco partidos.

El SC Heerenveen suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros: empató 0-0 en casa del Ajax, perdió 2-0 con el NAC y venció 0-2 al FC Volendam a domicilio. Marcó cinco goles y encajó otros cinco.

Enfrentamientos directos

UTR

Últimos partidos

HEE

2

Victorias

3

Empates

0

Victorias

9

Goles marcados

6
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
4/5

El último duelo entre ambos clubes fue el 1 de febrero de 2026 en la Eredivisie, con un 1-1 en Frisia. Antes, en septiembre de 2025, el encuentro en Utrecht acabó 2-2. En los cinco duelos más recientes, Utrecht ganó uno, Heerenveen otro y tres terminaron igualados. La igualdad domina sus enfrentamientos.

Clasificación

En la Eredivisie, Utrecht es sexto y Heerenveen octavo.

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