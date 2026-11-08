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Eredivisie - Jornada 12 8 nov 2026 - 14:00 Stadion Galgenwaard

Dónde ver FC Utrecht - NEC: canal de TV y transmisiones en directo por internet

El duelo entre FC Utrecht y NEC se podrá seguir en directo a través de los siguientes canales y servicios de streaming: ESPN a través de Ziggo, Canal+, Watch ESPN o ESPN Extra.

Noticias de los equipos y convocatorias

FC Utrecht no contará con Noah Ohio, Miliano Jonathans, Kevin Paredes ni Victor Jensen por lesión. Correia sí dispone de un posible once titular con Sergio Padt bajo palos, por detrás de una defensa formada por Nikolas Panayiotou, Matisse Didden, Siebe Horemans y Arthur Zagre. Se espera que Dani de Wit y Joris van Overeem ocupen el centro del campo.

NEC viaja sin Dennis Geiger, Perr Schuurs ni Tobias Storm, todos ellos lesionados. Schreuder probablemente alineará un once con Gonzalo Crettaz en la portería, mientras que Bryan Linssen y Tjaronn Chery formarán el ataque. Si es necesario, se añadirán novedades sobre la disponibilidad de los jugadores más cerca del inicio del partido.

Forma reciente

FC Utrecht ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El más reciente terminó con una derrota por 4-2 ante Telstar en la Eredivisie. Anteriormente, Utrecht ganó a FC Twente (1-2) y Willem II (3-1), lo que pone de manifiesto la irregularidad del equipo.

NEC registra dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue una contundente victoria por 3-1 ante Omonia Nicosia en la Europa League. En la Eredivisie, NEC perdió su último partido de liga por 1-0 ante sc Heerenveen, mientras que antes empató contra FC Groningen (2-2) y Fortuna Sittard (2-2).

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en febrero de 2026, cuando NEC perdió en casa por 1-3 ante FC Utrecht. En los últimos cinco duelos directos, FC Utrecht ganó tres veces, NEC logró una victoria y un partido terminó en empate. Utrecht marcó un total de ocho goles en esos cinco encuentros y NEC, cuatro.

Clasificación

FC Utrecht ocupa actualmente la undécima posición de la Eredivisie, mientras que NEC está en la decimocuarta.