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Eredivisie - Jornada 12 8 nov 2026 - 08:30 De Grolsch Veste

Retransmisión del FC Twente - Ajax: canal de televisión y opciones para verlo online en directo

El partido de la Eredivisie entre el FC Twente y el Ajax se podrá ver en directo por ESPN a través de Ziggo, Canal+ y Watch ESPN. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguirlo en streaming.

Noticias de los equipos y plantillas

El entrenador del FC Twente, John van den Brom, no puede contar con Max Bruns, Lars Unnerstall, Stav Lemkin ni Filip Thorvaldsen por lesión. No se han comunicado sanciones; la alineación definitiva se confirmará más cerca del inicio del partido.

El entrenador del Ajax, Michel, no podrá contar con Julian Brandt, que tuvo que retirarse la semana pasada por una lesión en los isquiotibiales, ni con Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Oliver Edvardsen y Simon Adingra, ausentes desde hace más tiempo. Se esperan más novedades sobre la alineación del Ajax a medida que se acerque el partido.

Forma reciente

El FC Twente ganó cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y solo sufrió una derrota. Su victoria más reciente fue un 3-1 ante el Pafos en la Conference League el 5 de noviembre. Antes, el Twente arrolló al Excelsior Rotterdam por 9-0 en la Eredivisie. En esos cinco partidos, el equipo marcó dieciséis goles y encajó cuatro.

El Ajax también ganó cuatro de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones y no perdió ningún partido de la Eredivisie en esa serie. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 6-1 ante el FC Midtjylland en la Conference League el 5 de noviembre. Anteriormente, el conjunto de Ámsterdam venció al AZ por 1-0 y al Atalanta por 2-0. El Ajax marcó once goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue el 4 de abril de 2026, cuando el Ajax derrotó al FC Twente por 2-1 en Ámsterdam en la Eredivisie. Antes, el Twente ganó en casa al Ajax por 2-3 en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de la Eredivisie, el Ajax ha ganado tres veces, mientras que el Twente ha logrado una victoria y otro duelo terminó en empate.

Clasificación

En la Eredivisie, el FC Twente ocupa actualmente la cuarta posición, mientras que el Ajax es segundo.