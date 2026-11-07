¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Eredivisie
team-logoFC Twente
De Grolsch Veste
team-logoAjax
¡Mira aquí! Disney+
Con la colaboración de

Dónde ver el FC Twente-Ajax: canal de televisión, retransmisión en directo por internet, hora de inicio y estado de forma reciente de ambos equipos

FC Twente vs Ajax
FC Twente
Ajax
Eredivisie

Una guía para saber dónde ver el partido entre el FC Twente y el Ajax, junto con las últimas noticias de ambos equipos.

¿Quiere acceder con mayor seguridad a su servicio de streaming habitual o hacerlo desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) puede resultarle útil.

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Elija una VPN fiable. Escoja un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
EspañaDAZN
MéxicoDisney+
ColombiaDisney+
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+
EcuadorDisney+
República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosFubo
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
crest
Eredivisie - Jornada 12
De Grolsch Veste

Retransmisión del FC Twente - Ajax: canal de televisión y opciones para verlo online en directo

El partido de la Eredivisie entre el FC Twente y el Ajax se podrá ver en directo por ESPN a través de Ziggo, Canal+ y Watch ESPN. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguirlo en streaming.

ESPN via Ziggo

ESPN a través de Ziggo

Ver aquí

Canal+

Canal+

Ver aquí

Watch ESPN

Watch ESPN

Ver aquí

Noticias de los equipos y plantillas

FC Twente contra Ajax alineaciones probables

4-3-3
FC Twente crest
FC Twente
TWE
Formación
Ajax crest
Ajax
AJX
4-3-3
J. DrommelJ. DrommelR. NijstadR. NijstadA. AdelgaardA. AdelgaardB. van RooijB. van RooijR. PropperR. PropperY. TahaY. TahaT. van den BeltT. van den BeltR. ZerroukiR. ZerroukiD. RotsD. RotsW. WeghorstW. WeghorstS. OerjasaeterS. OerjasaeterMarc-André ter StegenMarc-André ter StegenO. WijndalO. WijndalA. BouwmanA. BouwmanY. BaasY. BaasL. RosaL. RosaJ. MokioJ. MokioY. BissoumaY. BissoumaO. GloukhO. GloukhT. ArokodareT. ArokodareD. KlaassenD. Klaassenteam-logoA. Ouazane
Ajax crest
Ajax
AJX
4-3-3
FC Twente

Once inicial

Ajax

Manager

  • J. van den Brom
  • Michel

El entrenador del FC Twente, John van den Brom, no puede contar con Max Bruns, Lars Unnerstall, Stav Lemkin ni Filip Thorvaldsen por lesión. No se han comunicado sanciones; la alineación definitiva se confirmará más cerca del inicio del partido.

El entrenador del Ajax, Michel, no podrá contar con Julian Brandt, que tuvo que retirarse la semana pasada por una lesión en los isquiotibiales, ni con Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Oliver Edvardsen y Simon Adingra, ausentes desde hace más tiempo. Se esperan más novedades sobre la alineación del Ajax a medida que se acerque el partido.

Forma reciente

TWE

TWE - Formulario

UTR
L1-2
LRI
W1-4
AZ
W0-2
EXC
W0-9
PAF
W3-1
Gol marcado (encajado)
19/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
AJX

AJX - Formulario

GRO
W2-5
ATA
W2-0
SPA
W1-2
AZ
W1-0
MID
W1-6
Gol marcado (encajado)
16/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El FC Twente ganó cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y solo sufrió una derrota. Su victoria más reciente fue un 3-1 ante el Pafos en la Conference League el 5 de noviembre. Antes, el Twente arrolló al Excelsior Rotterdam por 9-0 en la Eredivisie. En esos cinco partidos, el equipo marcó dieciséis goles y encajó cuatro.

El Ajax también ganó cuatro de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones y no perdió ningún partido de la Eredivisie en esa serie. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 6-1 ante el FC Midtjylland en la Conference League el 5 de noviembre. Anteriormente, el conjunto de Ámsterdam venció al AZ por 1-0 y al Atalanta por 2-0. El Ajax marcó once goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

FC TwenteEmpateAjax
1
1
3
Eredivisie
Ajax badge
Ajax
AJX
1
FC Twente badge
FC Twente
TWE
2
F
Eredivisie
FC Twente badge
FC Twente
TWE
2
Ajax badge
Ajax
AJX
3
F
Eredivisie
Ajax badge
Ajax
AJX
2
FC Twente badge
FC Twente
TWE
0
F
Eredivisie
FC Twente badge
FC Twente
TWE
2
Ajax badge
Ajax
AJX
2
F
Eredivisie
Ajax badge
Ajax
AJX
2
FC Twente badge
FC Twente
TWE
1
F
7Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue el 4 de abril de 2026, cuando el Ajax derrotó al FC Twente por 2-1 en Ámsterdam en la Eredivisie. Antes, el Twente ganó en casa al Ajax por 2-3 en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de la Eredivisie, el Ajax ha ganado tres veces, mientras que el Twente ha logrado una victoria y otro duelo terminó en empate.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
FeyenoordFeyenoordFEY
117403312+2125
D
D
W
W
W
2
AjaxAjaxAJX
117313013+1724
W
W
W
D
D
3
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
117223513+2223
W
D
L
W
L
4
FC TwenteFC TwenteTWE
117222810+1823
W
W
L
D
W
5
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
116232013+720
L
L
D
L
W
6
Fortuna SittardFortuna SittardSIT
115421818019
D
W
D
D
W
7
SC HeerenveenSC HeerenveenHEE
115331913+618
W
W
W
L
W
8
FC GroningenFC GroningenGRO
114342624+215
L
D
L
W
W
9
CambuurCambuurCAM
114342322+115
W
W
D
W
D
10
Go Ahead EaglesGo Ahead EaglesGAE
113532327-414
L
W
L
D
D
11
Sparta RotterdamSparta RotterdamSPA
113352026-612
W
L
W
D
L
12
FC UtrechtFC UtrechtUTR
113351931-1212
L
D
W
W
L
13
ZwolleZwolleZWO
123361324-1112
D
W
D
W
L
14
NEC NimegaNEC NimegaNEC
112541719-211
L
D
D
D
D
15
ExcelsiorExcelsiorEXC
113261628-1211
L
L
L
L
D
16
TelstarTelstarTEL
112361623-79
W
L
L
D
L
17
Den HaagDen HaagHAA
111371324-116
L
L
W
D
D
18
WillemWillemWII
120391140-293
D
L
L
L
L
Champions League
Calificación para la Champions League
Clasificación para la Europa League
Playoff de la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

En la Eredivisie, el FC Twente ocupa actualmente la cuarta posición, mientras que el Ajax es segundo.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google