Cómo ver el Andorra-Gibraltar con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League D - Jornada 5 13 nov 2026 - 14:45 Estadi de la FAF

Andorra recibe a Gibraltar en el Estadi de la FAF en un partido de grupo de la Liga D de la UEFA Nations League, con ambos equipos intentando alejarse del último puesto de la clasificación.

Andorra ha tenido dificultades para encontrar continuidad durante esta campaña. El equipo de Koldo ha perdido sus últimos cuatro partidos oficiales y todavía no ha marcado en la Nations League esta temporada, por lo que afronta este encuentro en casa en una situación complicada.

Gibraltar llega en un estado de forma ligeramente mejor. El equipo de Scott Wiseman no ha perdido en sus últimos tres partidos, en los que ha sumado victorias y empates entre amistosos y encuentros de la Nations League, y viaja a Andorra por delante de su anfitrión en la clasificación del grupo.

Los dos equipos ya se enfrentaron en esta edición de la Nations League y empataron sin goles en Gibraltar en septiembre. Aquel resultado sirvió de poco a ambos, que esta vez buscarán un desenlace más decisivo.

Para Andorra, ganar es casi imprescindible. Con Malta también en el grupo y luchando por el primer puesto, dejarse más puntos podría acabar, en la práctica, con cualquier aspiración realista de terminar primero.

Gibraltar, por el contrario, puede permitirse cierta paciencia. Un punto le mantendría por delante de Andorra, aunque Wiseman buscará algo más tras la confianza adquirida con los últimos resultados.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver este partido de la Liga D de la UEFA Nations League.

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