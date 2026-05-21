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Dónde ver el Ajax - FC Groningen: canal de TV, streaming en directo, hora de inicio y forma actual de ambos equipos

Ajax vs FC Groningen
Ajax
FC Groningen
Eredivisie

Un resumen de dónde puedes ver el partido entre el Ajax y el FC Groningen, junto con las últimas noticias sobre los equipos.

Voetbalzone te ofrece un resumen con todo lo que necesitas saber sobre el partido, incluidos los detalles de la retransmisión televisiva y los streams en directo.

Retransmisión del Ajax - FC Groningen: canal de televisión y opciones de streaming en directo.

El Ajax vs FC Groningen se podrá ver en directo en los Países Bajos. A continuación se indican los canales de televisión disponibles y las opciones de retransmisión en directo. Si estás en el extranjero, usa una VPN para eludir las restricciones geográficas y ver el partido en tu plataforma habitual como si estuvieras en casa.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

Ajax contra FC Groningen alineaciones probables

4-3-3
Ajax crest
Ajax
AJX
Formación
FC Groningen crest
FC Groningen
GRO
4-2-3-1
26M. Paes2L. Rosa3A. Gaaei15Y. Baas4K. Itakura18D. Klaassen6Y. Regeer24J. Mokio25W. Weghorst11M. Godts23S. Berghuis1E. Vaessen3T. Blokzijl5M. Rente43M. Peersman4D. Janse18T. Land14J. Schreuders8T. de Jonge10Y. Taha17D. van der Werff26T. van Bergen
FC Groningen crest
FC Groningen
GRO
4-3-3
Ajax

Once inicial

FC Groningen

Manager

  • O. Garcia
  • D. Lukkien

Lesiones y suspensiones

En el Ajax, el portero V. Jaros y el defensa J. Heerkens son baja por lesión. No hay sancionados. La alineación se anunciará más cerca del inicio del partido.

El FC Groningen no podrá contar con M. Hoekstra, lesionado, y tampoco tiene jugadores sancionados; la alineación probable se anunciará más tarde.

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Estado de forma reciente

AJX
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

GRO
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

En sus últimos cinco partidos de la Eredivisie, el Ajax ha logrado dos victorias, dos empates y una derrota. El último encuentro acabó 0-0 ante el sc Heerenveen, y una semana antes cayó 1-2 en casa frente al FC Utrecht. Como nota positiva, goleó a domicilio al NAC (0-2) y al Heracles (0-3), aunque el 2-2 contra el PSV mostró su vulnerabilidad defensiva.

El FC Groningen encadenó dos triunfos: 2-1 al NEC y 1-2 en casa del Heracles, tras perder con Excelsior (2-3) y Feyenoord (3-1). Además, sumó un 0-0 ante el Go Ahead Eagles. Marcó siete goles en esos cinco encuentros, pero encajó seis.

Enfrentamientos directos

AJX

Últimos partidos

GRO

3

Victorias

1

Empate

1

Victoria

11

Goles marcados

8
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

En marzo de 2026, Groningen ganó 3-1 en casa; antes, Ajax venció 2-0 en diciembre de 2025. De los últimos cinco duelos, Ajax ganó tres, Groningen uno y hubo un empate. La tendencia favorece al equipo local, pero el Groningen ya demostró esta temporada que puede dañar al Ajax.

Clasificación

El Ajax es quinto en la Eredivisie y el FC Groningen, noveno. Esa diferencia lo pone como favorito, pero la clasificación no garantiza nada en una eliminatoria a doble partido.

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