Premier League - Premier League Vitality Stadium

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AFC Bournemouth - Manchester City se transmite en vivo por Viaplay.

El partido se emitirá en directo por Viaplay. A continuación encontrarás el canal de televisión y las opciones de streaming para este duelo de la Premier League.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

Bournemouth: bajas por lesión de Lewis Cook y J. Soler, y sanción a Ryan Christie. Once probable: Petrovic; Truffert, Smith, Hill, Senesi; Toth, Rayan; Scott, Tavernier; Kroupi, Evanilson. Más actualizaciones pronto.

El Manchester City no reporta bajas. El once de Guardiola sería: Donnarumma; Guehi, Nunes, Gvardiol, Khusanov; Ait Nouri, Silva; Foden, Savinho; Marmoush, Semenyo —el mismo que marcó en la final de la FA Cup.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 6 J. Soler

10 R. Christie Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Última forma

El Bournemouth vive un gran momento. Los Cherries han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos de la Premier League, con un solo empate: 2-2 en casa ante el Leeds United. La victoria más reciente, 0-1 en campo del Fulham, confirma que el equipo también rinde fuera. Antes, el Bournemouth venció 1-2 al Arsenal a domicilio, lo que realza aún más la calidad de esta racha.

El Manchester City también está en gran forma: ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, incluido el 3-0 al Crystal Palace en la Premier y el 3-0 en campo del Brentford. Solo cedió un empate 3-3 en casa del Everton. La final de la FA Cup contra el Chelsea, ganada 0-1, muestra que el City también sabe dejar su portería a cero en partidos clave.

Enfrentamientos directos

En los últimos enfrentamientos ha dominado el City: 3-1 en casa en noviembre de 2025 y 3-1 en mayo de 2025. El Bournemouth solo ganó 2-1 en casa en noviembre de 2024. En cinco duelos directos, el City domina, si bien el Bournemouth ya le sorprendió en su campo.

Clasificación

En la Premier League, el Manchester City es segundo, mientras que el Bournemouth está sexto. Cada victoria del City presiona al líder, el Arsenal.