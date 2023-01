Los hispalenses, que siguen al borde del descenso, reciben al colista en un choque dramático

Duelo en la parte baja de la clasificación de Primera División, el que enfrenta este sábado en el Ramón Sánchez Pizjuán al Sevilla con el Elche. Dos equipos que están en la zona roja de la tabla, y que buscarán los puntos para coger un poco de oxígeno.

Sigue en directo el Sevilla vs. Elche de Primera División pulsando aquí

El Sevilla de Jorge Sampaoli llega al encuentro fuera de los puestos de descenso a Segunda División. No así el Elche, que es colista, con solo seis puntos y se encuentra a 11 de la permanencia. Si no venciera en el Pizjuán, además, los ilicitanos sumarían una vuelta completa sin conseguir una sola victoria, pues todavía no han ganado en Liga.

Juega al GOAL Challenge del juego de Fantasy Kickbase y gana premios espectaculares: te puedes registrar aquí

El Sevilla, en el alambre

Aunque eso sí, el conjunto hispalense está muy cerca de la zona roja. 18 puntos tienen los de Sampaoli, por los 17 con los que está el Real Valladolid, que sí que está en descenso. Mucho peor lo tiene el Elche de Pablo Machín, que tiene la salvación cada día más lejos. Aunque viene de sumar en sus dos últimos choques: ante Osasuna y Cádiz.

¿Hora, día, fecha cuándo y dónde es el Sevilla vs. Elche de LaLiga 2022-2023?

PARTIDO Sevilla vs. Elche FECHA Sábado, 28 de enero de 2023 HORARIO 18:30 ESTADIO Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla

Dónde ver en directo online el Sevilla vs. Elche de La Liga 2022-2023: Canal de TV y Streaming en vivo

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ LaLiga (M52)

LaLiga TV (Bar) 18:30 Sudamérica Star+

ESPN 3 ARG y CHI: 14:30;

COL: 12:30 México SKY Sports 11:30

TV y canal: Dónde ver y cómo contratar los canales de televisión

Igual que ha ocurrido en estas pasadas temporadas, el deporte rey en España se puede ver por los canales de televisión de pago. Además, hay un duelo cada jornada que se retransmite en abierto, a través de la señal de Gol Televisión. Un canal, por su lado, que se puede ver también en las principales compañías televisivas de pago. Servicios, por otra parte, que te explicamos en estas líneas cómo se podrían adquirir:

Movistar +

Movistar+ dispone de múltiples posibilidades de hacerse con los distintos paquetes Fusión. Eso significa que se pueden tener los canales de televisión, con un paquete que tenga fibra óptica. O bien líneas móviles. Varias vías distintas, así las cosas, para que cada uno escoja la que más vaya con él. O con ella.

Orange TV

Contratar Orange TV es otra buena posibilidad para el cliente que quiera ver LaLiga española, la Segunda División, la Champions League, la Europa League y muchas más ligas. Esto es debido a que Movistar+ no puede tener los derechos en exclusiva, por lo que debe cedérselos también a otras plataformas, que también tienen la opción de emitir en directo cada partido.

DAZN

A partir de este presente curso, los partidos de Primera División se pueden ver también a través de la señal de DAZN. La plataforma de retransmisión por 'streaming' ofrecerá cinco duelos por semana, que se pueden seguir en exclusiva y pore esta plataforma. A excepción de tres jornadas, eso sí, que se ofrecerán en exclusiva por Movistar+. Además, hay posibilidades de hacerse con DAZN por Movistar+.

Streaming: Dónde ver y cómo contratar

Movistar +

En España, LaLiga se puede ver por todo dispositivo y aparato que tenga acceso a Internet. Algo que es posible por la app oficial de Movistar+, así como en la misma web oficial de la plataforma.

Hay un detalle: los partidos de todas las semanas se pueden ver por cualquier aparato gracias a una clave electrónica. Para más información, se puede visitar el siguiente enlace web: ver.movistarplus.es .

También está disponible para su descarga la app que Movistar+ tiene disponible en iOS en App Store y en Google Play . Además de ello, hay apps disponibles en Smart TV. Todo amoldado al deseo del usuario.

Más cosas: todos los partidos de cada jornada se pueden seguir en directo y desde cualquier parte del mundo. Pero además, hay asimismo redifusiones y la opción de seguir los partidos 'on demand', o bajo demanda. O lo que es lo mismo, en el momento en el que cada uno así lo quiera.

Cómo ver DAZN en España: Cómo darse de alta, cuánto vale y cómo ver en todos los dispositivos

DAZN es una plataforma de emisión de deportes, torneos y demás torneos por streaming. Se puede ver en España desde el pasado 27 de febrero de 2019. Para hacerse con el servicio y ver sus opciones y paquetes distintos, se puede hacer pulsando aquí.

DAZN entró en escena internacional durante el pasado mes de agosto de 2016, debutando en países como Japón, Alemania, Austria y Suiza. Su éxito inicial en Europa y Asia ha proseguido con lanzamientos igualmente exitosos en Canadá (2017), Italia (2018) y Estados Unidos (2018), donde se ha hecho fuerte como referencia a nivel mundial.

"Estamos creciendo a un ritmo frenético e incontenible, con un enfoque único y diferencial. Damos a los aficionados lo que quieren; acceso asequible y flexible al deporte que aman. Estamos muy felices de asociarnos con estas compañías para lanzar otro gran mercado europeo y nos encantaría contar más deportes y competiciones de primera, que vamos a emitir", afirmó hace algún tiempo Simon Denyer, cofundador de DAZN. Ahora, han incorporado LaLiga española a su cada vez más extenso catálogo.