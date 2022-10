Dónde ver en directo online el Barcelona vs. Bayern Múnich de la Champions League 2022-2023: Dónde ver, TV, canal y Streaming

Los azulgrana necesitan vencer al conjunto bávaro y esperar que el Inter no gane al Viktoria Plzen para seguir con vida en Liga de Campeones

Encuentro de poder a poder, el que enfrenta este miércoles a Barcelona y Bayern de Múnich en el Spotify Camp Nou. Un duelo, en ese sentido, que los azulgrana necesitan ganar, si quieren mantener vivas sus escasas opciones de pasar a los octavos de final de la UEFA Champions League.

Ahora mismo, no hay que olvidar, el Barça de Xavi Hernández es tercero del Grupo C, con 4 puntos. 7 tiene el Inter de Milán, que está justo por encima de los azulgrana y que, además, tienen el 'goal-average' ganado a los de Xavi. Quedan solo dos jornadas, por lo que el Barça tiene que ganar al Bayern y esperar que el Inter no haga lo propio ante el Viktoria Plzen, último de grupo, para mantener con un hilo de esperanza sus opciones de pasar, de cara a la última jornada.

El Barça, pendiente de Gavi

De cara al duelo, Pablo Gavi es la gran duda de Xavi. El centrocampista acabó lesionado ante el Athletic de Bilbao este pasado domingo, aunque ha entrado en la convocatoria. Además, es baja Sergi Roberto, por lesión, así como Ronald Araújo, Memphis Depay y Andreas Christensen. El Bayern de Julian Nagelsmann, por su lado, saldrá con todo al Camp Nou, aunque tiene las bajas importantes por lesión de Lucas Hernández y Leroy Sané, así como la casi segura ausencia de Manuel Neuer.

¿Cuándo y dónde es el Barcelona vs. Bayern Múnich?

PARTIDO Barcelona vs. Bayern Múnich FECHA Miércoles, 26 de octubre de 2022 HORARIO 21:00 ESTADIO Spotify Camp Nou, Barcelona (España)

¿Dónde ver en directo el Barcelona vs. Bayern Múnich?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ Liga de Campeones (M56)

M+ Liga de Campeones 3 (M58)

M+ Liga de Campeones BAR (Bar)

M+ Liga de Campeones BAR 3 (Bar) 21:00 Sudamérica Star+

FOX Sports ARG y CHI: 16:00;

COL: 14:00 México HBO Max 14:00

TV y canal: Dónde ver y cómo contratar los canales de televisión

Al igual que ha pasado en estas últimas campaña, la Liga de Campeones es una competición que es exclusivamente de pago en España. En ese sentido, el torneo se podrá ver de manera única en Movistar Liga de Campeones y todas sus vertientes. Servicios, con todo y con eso, que no son gratuitos y tienen coste, pero que te contamos a continuación cómo se pueden contratar:

Movistar +

Movistar+ tiene muchas opciones distintas de contratar los paquetes Fusión que existen. Eso quiere decir que se pueden ver las cadenas de televisión, con un paquete que, además, incluya la opción de contratar fibra óptica en el domicilio. O líneas móviles. Opciones diversas, para que cada cual decida la que es su favorita.

Orange TV

Contratar Orange TV es otra fantástica vía para toda aquella persona que desee ver la Liga de Campeones, pero también LaLiga española, la Segunda División, la UEFA Europa League y otras competiciones. Esto es porque Movistar+ no puede tener los derechos en exclusiva, por lo que debe compartirlos con otras plataformas.

Streaming: Dónde ver y cómo contratar

Movistar +

En España, la UEFA Champions League se puede seguir por cualquier aparato que disponga de acceso a Internet. Algo que es posible gracias a la aplicación oficial de Movistar+, así como por medio de la propia web de la plataforma.

Hay una particularidad, a ese respecto. Y es que los duelos de cada jornada se pueden ver por diferentes dispositivos gracias a una clave electrónica. Para obtener más info, se puede acceder a la siguiente página web: ver.movistarplus.es.

También está disponible para descargar la app oficial de Movistar+ en iOS en App Store y en Google Play. Aparte de ello, hay apps disponibles en Smart TV. Todo acomodado al deseo del usuario.

Más cosas: todos los partidos de cada semana en la Liga de Campeones se pueden seguir en directo y en todos los lugares del planeta. Pero aparte, existen redifusiones y la posibilidad de verlos 'on demand' o bajo demanda. Esto quiere decir, que cada cual puede ver (en directo o en diferido) cada choque cuando y donde así lo quiera.