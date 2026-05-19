Premier League - Premier League Stamford Bridge

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Retransmisión del Chelsea - Tottenham Hotspur: canal de televisión y streaming en directo.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

En el Chelsea, Gittens y Estevao son baja por lesión. La alineación local prevista es: Joergensen; Hato, Colwill, Fofana, Gusto; Cucurella, Fernández, Caicedo; Santos, Palmer y Pedro.

El Tottenham viaja con muchas bajas: Simons, Solanke, Vicario, Odobert, Kulusevski, Romero y Kudus, todos lesionados. El once probable de los Spurs es: Kinsky; Porro, Van de Ven, Danso, Udogie; Kolo Muani, Tel, Palhinha, Bentancur, Gallagher y Richarlison. Cualquier cambio se confirmará justo antes del inicio.

Estado de forma reciente

El Chelsea llega en bajo estado de forma: solo ganó 1 de los últimos 5 partidos, con 2 empates y 2 derrotas. Su último compromiso fue la final de la FA Cup contra el Manchester City, perdida 1-0. Antes, empató 1-1 con el Liverpool en la Premier, aunque cayó 3-1 en casa ante el Nottingham Forest, lo que evidenció su fragilidad. El único brillo fue el 1-0 al Leeds United en la FA Cup.

El Tottenham, con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros, venció 2-1 al Aston Villa y 1-0 al Wolverhampton, perdió 1-0 con el Sunderland y empató 1-1 en Leeds.

Enfrentamientos directos

En los últimos cinco duelos de Premier, Chelsea ganó cuatro y el Tottenham uno. El último encuentro, en noviembre de 2025, acabó 1-0 para Chelsea en casa del Tottenham; antes, en diciembre de 2024, los Blues ganaron 4-3 en White Hart Lane, mostrando su potencia ofensiva.

Clasificación

En la Premier League, Chelsea es décimo y Tottenham, decimoséptimo. Chelsea aún puede clasificarse para competiciones europeas, pero necesita ganar para mantener esa opción.