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Dónde ver Arsenal - Burnley: canal de TV, streaming en directo, hora de inicio y forma reciente de ambos equipos

Arsenal vs Burnley
Arsenal
Burnley
Premier League

Un resumen de dónde puedes ver el partido entre el Arsenal y el Burnley, además de las últimas noticias sobre los equipos.

Voetbalzone te ofrece un resumen con toda la información sobre el partido, incluyendo opciones para verlo por TV y en directo por Internet.

Retransmisión del Arsenal - Burnley: canal de TV y opciones de streaming.

A continuación, te mostramos el canal de TV y las opciones para ver el partido en directo.

Viaplay posee los derechos de retransmisión. Puedes registrarte a través del enlace a continuación para ver el partido en directo.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

Arsenal contra Burnley alineaciones probables

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formación
Burnley crest
Burnley
BUR
4-3-3
1D. Raya33R. Calafiori2W. Saliba3C. Mosquera6Gabriel19L. Trossard41D. Rice49M. Lewis-Skelly7B. Saka8M. Oedegaard14V. Gyoekeres13M. Weiss23Lucas Pires2K. Walker6A. Tuanzebe5M. Esteve16Florentino8L. Ugochukwu28H. Mejbri11J. Anthony17L. Tchaouna19Z. Flemming
Burnley crest
Burnley
BUR
4-2-3-1
Arsenal

Once inicial

Burnley

Manager

  • M. Arteta
  • M. Jackson

Lesiones y suspensiones

El Arsenal tiene varias bajas por lesión. Además de Kieran Tierney, no jugarán Jorginho Timber, Ben White ni Mikel Merino. No hay sancionados. La probable alineación incluye a David Raya en la portería, con Riccardo Calafiori, William Saliba, Carlos Mosquera y Gabriel en la defensa. En el centro del campo actuarían Declan Rice, Eberechi Eze y Bukayo Saka, con Viktor Gyökeres en ataque.

El Burnley también tiene bajas: J. Beyer y Josh Cullen. No hay sancionados. Su once probable incluye a Marek Weiss en la portería. Se añadirán más actualizaciones a medida que se acerque el partido.

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Estado de forma reciente

ARS
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/1
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
1/5

BUR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
4/12
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

El Arsenal llega en gran forma: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su último encuentro fue un 0-1 en casa del West Ham United, que refleja su regularidad. Antes, venció 3-0 al Fulham y 1-0 al Newcastle United. En Europa, batió al Atlético de Madrid y empató en el otro duelo.

En cambio, el Burnley ha perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros de la Premier: 2-2 con Aston Villa, 3-1 ante Leeds United, 0-1 frente al Manchester City, 4-1 contra el Nottingham Forest y 0-2 frente al Brighton & Hove Albion. En esos cinco encuentros encajó diez goles.

Enfrentamientos directos

ARS

Últimos partidos

BUR

4

Victorias

1

Empate

0

Victorias

11

Goles marcados

1
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Los enfrentamientos entre Arsenal y Burnley muestran clara superioridad del primero: de los cinco duelos más recientes, Arsenal ganó cuatro y solo hubo un empate. La última vez, en noviembre de 2025, el Arsenal ganó 0-2 como visitante. Antes, en febrero de 2024, venció 0-5 en Turf Moor. Y en noviembre de 2023 ganó 3-1 en casa.

Clasificación

Arsenal lidera la Premier League y Burnley cierra la tabla en el puesto 19, una diferencia que reflejan también las cifras.

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