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Europa League - Jornada 4 5 nov 2026 - 12:45 San Siro

El AC Milan-Ferencvaros se transmitirá en directo por Sky Sport y en streaming por NOW. A continuación, los detalles para seguir el partido.

El AC Milan vuelve a San Siro para enfrentarse al Ferencvaros en la fase de grupos de la Europa League. El equipo milanista busca continuidad tras una semana intensa en el ámbito nacional.

Ruben Amorim recuperó la confianza y el ánimo con la victoria en el derbi de la Madonnina ante el Inter, al que superó por 3-1 con una actuación de gran intensidad. Diego Moreira, autor de un gol y dos asistencias en el derbi, fue el gran protagonista de una noche que reavivó las aspiraciones del AC Milan.

Antes de esa victoria, sin embargo, el AC Milan había sufrido una dura derrota en casa por 4-2 ante el Bologna. Amorim ya ha advertido a los aficionados: volverán los momentos difíciles y el equipo aún debe encontrar la continuidad necesaria.

El Ferencvaros llega a Milán en buena forma en la liga húngara, con tres victorias en sus últimos cuatro partidos de Primera División. En la Europa League, el equipo húngaro ya ha demostrado que sabe competir tras vencer al Viktoria Plzen y al Torreense en sus dos últimos encuentros europeos.

En la clasificación de la Europa League, el AC Milan ocupa actualmente el 24.º puesto, mientras que el Ferencvaros está en la 4.ª posición. Un duelo que, más allá del nivel de ambos equipos, tiene una importancia considerable para los dos en la lucha por la clasificación.

Para seguir el partido, a continuación encontrarás toda la información sobre dónde verlo en directo por televisión y en streaming.

Noticias de los equipos

Por parte del AC Milan, Ruben Amorim aún no ha comunicado la alineación oficial ni la lista de bajas. La información se actualizará en cuanto esté disponible, a medida que se acerque el pitido inicial.

En el Ferencvaros, dirigido por Balazs Borbely, tampoco se han dado a conocer bajas ni sancionados. Cualquier novedad sobre la plantilla disponible se incorporará en las próximas horas.

Estado de forma

El AC Milan ha logrado tres victorias, una derrota y otra derrota en sus últimos cinco partidos entre la Serie A y la Europa League. Su último encuentro fue la victoria por 3-1 ante el Inter en el derbi, precedida por la derrota en casa por 2-4 frente al Bologna. El AC Milan ha marcado 11 goles y ha encajado 10 en este periodo, un dato que refleja una etapa todavía irregular. También destaca la victoria a domicilio por 0-2 ante el Udinese en liga.

El Ferencvaros llega al duelo con cuatro resultados positivos en sus últimos cinco partidos. El equipo húngaro venció por 2-0 al Paksi SE en la última jornada de liga y logró una victoria por 4-1 ante el Torreense en la Europa League. En los cinco partidos considerados, el Ferencvaros ha marcado 14 goles y ha encajado 3, con un solo empate, registrado ante el Kisvarda.

Enfrentamientos anteriores

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos anteriores entre el AC Milan y el Ferencvaros. Se añadirá más información en cuanto esté disponible.

Clasificación

En la Europa League, el AC Milan ocupa actualmente el 24.º puesto, mientras que el Ferencvaros está en la 4.ª posición de la clasificación general de la competición.