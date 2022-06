Dónde se juega la Eurocopa femenina 2022: sedes, estadios e información de Inglaterra como país anfitrión

Diez estadios de nueve ciudades acogerán los encuentros del torneo continental más importante de selecciones.

Ya queda menos para que dé comienzo la Eurocopa femenina 2022, que tendrá lugar del 6 al 31 de julio en Inglaterra. El torneo reunirá a las 16 mejores selecciones del Viejo Continente durante esas fechas, así que conviene conocer de primera mano en qué estadios y ciudades van a disputar los encuentros.

Por ello, en este artículo vamos a hablar de las distintas sedes que van a albergar los partidos de la competición más importante a nivel de selecciones en Europa. Veamos cómo son y dónde se encuentran.

Brighton & Hove Community Stadium

Ubicado en la ciudad que le da nombre, acoge los partidos que juega como local el equipo en el que juega Marc Cucurella. Tiene una capacidad para acoger en sus gradas a 30.000 espectadores. Se encuentra muy cerca del mar, así que quien vaya a presenciar cualquiera de los dos encuentros de fase de grupos que van a disputarse en él (Inglaterra vs. Noruega y el Austria vs. Noruega) o el de cuartos de final del 20 de julio, podrá disfrutarlo.

Brentford Community Stadium

Al igual que el anterior, acoge los partidos de un equipo que juega la Premier League, en este caso el Brentford. Este campo se encuentra en Londres, concretamente al oeste de la gran capital británica, al norte del río Támesis y cerca del puente de Kew.

Fue inaugurado en el año 2020 precisamente para albergar los partidos del equipo londinense, sustituyendo al antiguo Griffin Park. En él caben 17.000 espectadores, que podrán ver los partidos que España juega ante Alemania y Dinamarca (12 de julio a las 21 horas), el Alemania vs. Dinamarca de grupos y los cuartos de final del 21 de julio.

Wembley

El estadio de Wembley no necesita muchas presentaciones, y es que probablemente es el que más mística tiene entre todas las sedes con sus 89.000 espectadores de capacidad y lo bien quedó tras su remodelación en 2007. Será, como no puede ser de otra forma, la sede de la gran final del 31 de julio, algo en lo que tiene una dilatada experiencia tras las de las Champions 2010-11 y 2012-13, así como de los Juegos Olímpicos de Londres y las FA Cup, Carabao Cup y Community Shield de cada año.

Manchester City Academy Stadium

En la ciudad deportiva del Manchester City se encuentra esta sede, de las más pequeñas de todas con tan solo 4.700 espectadores de capacidad. A él se llega cruzando un puente que comienza en el Etihad. Aquí se podrá disfrutar del Bélgica vs. Islandia, Italia vs. Islandia y el Italia vs. Bélgica.

Stadium MK

Ubicado en la ciudad a la que hacen referencia sus siglas (Milton Keynes), tiene una capacidad de 30.000 espectadores, los cuales son habitualmente aficionados del equipo de esta urbe, el MK Dons, del sureste de Inglaterra. Aquí jugará España ante Finlandia el 8 de julio a partir de las 21 horas, así como el Dinamarca vs. Finlandia, el Finlandia y una de las dos semifinales, concretamente la del 27 de julio.

Rotherham: New York Stadium

Al sur de la zona de Yorkshire que le da nombre, se encuentra el New York Stadium de la ciudad de Rotherham. Aquí juega como local sus partidos el Rotherham United, encuentros en los que se pueden dar cita hasta 12.000 espectadores. Será escenario de tres partidos de fase de grupos y uno de los cuartos de final, el que tendrá lugar el 23 de julio a partir de las 21 horas.

Bramall Lane

Aunque inicialmente fue un campo de criquet, Bramall Lane acoge los partidos que juega como local el Sheffield United desde que se fundase en 1889 y, como curiosidad, fue sede del primer encuentro que se jugó con iluminación en 1878. En él se van a jugar tres partidos del grupo C y las semifinales del 26 de julio a partir de las 21 horas

St. Mary’s Stadium

Otro estadio de Premier League que acogerá partidos en esta Eurocopa femenina es ST.Mary´s, donde juega el Southampton como local ante 32.000 espectadores. Fue inaugurado en 2001 y será el lugar en el que se celebren tres duelos del grupo A, incluido el derbi británico entre la anfitriona Inglaterra e Irlanda del Norte.

Old Trafford

Si Wembley tiene mística, Old Trafford no se queda atrás. Uno de los templos del fútbol que ve cada fin de semana jugar al Manchester United en la compañía de 74.000 espectadores. Aquí Inglaterra jugará su encuentro de debut ante Austria el 6 de julio a partir de las 21 horas.

Leigh Sports Village

La última sede de la que vamos a hablar acoge los encuentros del Manchester United femenino y juvenil, así como de rugby del Leigh Centurions. En él pueden disfrutar de los partidos unos 8.000 espectadores, concretamente de tres del grupo C y los cuartos de final del 22 de julio.