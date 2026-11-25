Cómo ver el Doncaster Rovers vs Huddersfield Town con una VPN

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Previa del partido

League One - Jornada 17 26 nov 2026 - 15:00 Eco-Power Stadium

El Doncaster Rovers recibe al Huddersfield Town en el Eco-Power Stadium en un partido de League One que enfrenta a un equipo situado entre los cuatro últimos con otro que ocupa puestos de ascenso.

El Doncaster ocupa el 21.º puesto de la tabla y busca estabilidad. El equipo de Grant McCann empató 2-2 con el Bradford City en su último partido de liga, pero los problemas defensivos han sido recurrentes.

En las últimas semanas encajó seis goles ante el Milton Keynes Dons y tres tanto frente al Luton Town como contra el Kidderminster Harriers. La nota positiva de esa racha fue una victoria por 4-1 en casa del Rochdale en el EFL Trophy.

El Huddersfield llega como segundo clasificado bajo la dirección de Martin Drury. Perdió 1-0 ante el Leicester City en su último partido de liga, un resultado que interrumpió una buena racha.

El Huddersfield ha dejado su portería a cero ante el Bradford y el equipo de la cantera del Liverpool en las últimas semanas, y marcó siete goles entre esas dos victorias. La eliminación de la FA Cup ante el Exeter City fue el otro revés en su trayectoria reciente.

Estos equipos se han enfrentado varias veces en las últimas temporadas, tanto en liga como en el EFL Trophy, con resultados ajustados. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

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