Doña Tota, siempre presente para Diego: "Sé que mi mamá está feliz y eso me empuja"

Maradona habló para la prensa oficial de Gimnasia y nuevamente recordó a su madre, agradeciendo además el cariño de los hinchas del Lobo.

Diego Maradona todavía se quiebra cuando recuerda a su mamá, la querida doña Tota. Le ocurrió durante la presentación como técnico de Gimnasia en el Bosque, en cada entrevista y también la recordó en sus declaraciones publicadas en la cuenta oficial de Twitter del club, donde analizó sus primeros días en el Lobo.

"La gente de Gimnasia me mima, me demuestra cosas. Mira hacia el futuro y eso me gusta muchísimo, me hace feliz y sé que mi mamá está feliz y eso es lo que me empuja", dijo el 10 con los ojos vidriosos como en cada mención a su madre. Y agregó, emocionado, que "después de irme del país como me fui, vuelvo y me encuentro con estos hinchas fervorosos que no existen en otra parte del mundo".

Además, destacó el trabajo del Gallego Méndez y el resto del cuerpo técnico, para cerrar con un palo a los que hablaron de él en la previa de su contratación: "dijeron 'qué va a ir a entrenar, va a ir una vez cada tanto', pero no me quiero ir de Estancia Chica, los chicos necesitan entrenar y acostumbrarse a ganar. Tengo cuarenta y tantos años de fútbol y sé lo que significa ser un tripero".