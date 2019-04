Doce partidos para el triplete

Al Barcelona le quedan solo 7 partidos de Liga y la final de Copa además de la vuelta de cuartos, unas hipotéticas semis i la final de la Champions.

EDITORIAL

La temporada de fútbol entra en la fase decisiva y el la afronta en pole position después de la primera victoria de su historia en Old Trafford ante un al que, sin la lucidez de otras ocasiones, dejó sin rematar a puerta como local doce años después de la última vez. El cuadro azulgrana no ha fallado en ninguna de las grandes citas de esta temporada y por el camino se ha permitido festines como las goleadas al .

El artículo sigue a continuación

Es el momento de rematar la faena porque en el mejor de los casos a los hombres de Ernesto Valverde les quedan solo doce partidos para bajar el telón y, si acaban disputando estos doce encuentros, que nadie descarte ver otro triplete -sería el tercero- en las vitrinas del Camp Nou. Porque el grueso de partidos ya no intimidan a los futbolistas del club catalán después del golpe sobre la mesa del pasado sábado, cuando dos tardíos goles de Luis Suárez y Leo Messi liquidaron las aspiraciones de un buen Atlético que ha llegado tarde a las grandes citas tanto en Europa como en .

El Barcelona, por contra, ha mantenido la dinámica a lo largo de todo al año y ahora afronta los últimos siete partidos de Liga -el primero será el próximo sábado a primera hora de la tarde a domicilio de un en horas bajas-. Con la final de la , ahí aguarda el , asegurada desde hace mes y medio, toda la atención del barcelonismo se centra hoy, más que nunca, en una a la que le quedan cuatro partidos antes de conocer el campeón de esta temporada.

Porque a la espera de transformar el triunfo en Old Trafford en la clasificación para las semifinales, donde aguardaría el ganador del choque entre el y el Porto, solo quedarán por jugar esta última eliminatoria y la final del Wanda Metropolitano. Valverde no quiere ni oír hablar de triplete pero el buen rendimiento, la solidez y la madurez de su equipo envitan a propios y extraños a hacerlo. Ilusionarse no es pecado y esto empieza a tener muy buena pinta.