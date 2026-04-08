Doble advertencia para el Bayern de Múnich: la defensa del Real Madrid será «más fuerte» en la vuelta

El Real Madrid sufrió en defensa y perdió 2-1 ayer martes en el Santiago Bernabéu, en la ida de cuartos de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich.

No obstante, la prensa española señala que el conjunto blanco podría mejorar en la vuelta, el miércoles en el Allianz Arena.

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Según el diario español «AS», el lateral francés Ferland Mendy volverá al once, lo que reforzará la defensa y dará al Madrid un arma clave para frenar el ataque del Bayern.

Álvaro Carreras, el otro lateral, sufrió ante el extremo derecho Michael Olise.

Además, el central brasileño Éder Militão, ya recuperado y con la confianza del cuerpo técnico, podría liderar la zaga en la vuelta.

Su vuelta aporta más solidez y mejor salida de balón, aspectos clave ante la intensa presión bávara.