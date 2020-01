Dixon Rivas: “Mi camisa se me olvidó en la mañana”

El jugador comentó el inconveniente que tuvo con su camisa de juego.



Dixon Rivas iba a iniciar de titular en el juego ante Santa Tecla, pero el jugador del Jocoro solo llevó su camisa de entrenamiento y no con la que iba a jugar, esto generó un descontrol en la utilería del equipo, que tuvo que mandar a estampar de emergencia otra camisa.

Sobre esto, Rivas contó: “Pues mi camisa se me olvidó en la mañana que iba, que me cayó el mensaje al grupo que lleváramos el uniforme blanco, y le dije a mi mami que me lo mandara con mi primo, y me mandó la del entreno”.

El volante entró de cambio y anotó un gol para el Jocoro, pero dejó a su equipo con diez hombres, debido a que salió expulsado: “Después me sentí muy mal, por dejar al equipo con un jugador menos. Estábamos conscientes de que si hubiese estado dentro del terreno de juego nos llevábamos los tres puntos para casa. Por eso, salí afligido de dejar al equipo con 10, sabía que iba a ser muy difícil”.