Disparidad de opiniones entre excolegiados por el penalti de Lenglet a Ramos

La jugada entre el francés y el capitán del Real Madrid ha supuesto que varios excolegiados estén divididos en cuanto a la decisión arbitral.

La jugada entre Clement Lenglet y Sergio Ramos que ha originado el penalti del segundo gol de los blancos ha sido una de las grandes polémicas del Clásico, que se ha terminado llevando el .

Es por ello que diferentes ex árbitros han dado su opinión sobre una de las jugadas clave del encuentro en el Camp Nou, y que ha cambiado el destino del partido para los de Zidane.

Iturralde González no duda: es penalti "de árbitro"

Eduardo Iturralde González, ex colegiado, no tuvo dudas cuando fue cuestionado por el penalti en 'Carrusel Deportivo'. "Es penalti de árbitro, pero no de VAR, porque es interpretable".

Andujar Oliver, contrario a la decisión arbitral

Por su parte, Juan Andujar Oliver, en 'Radio Marca', ha opinado que el agarrón de Lenglet "no es motivo" para pitar penalti. "Estos pequeños agarrones no son motivo para señalar penalti. Habría que pitar 40 todos los partidos. Nada tiene que ver con la acción sobre el bético Sanabria en el partido ante la donde el agarrón con camiseta rota incluida fue clarísimo".

Barrenechea Montero no cree que el agarrón sea penalti

Mientras, en 'Mundo Deportivo', César Barrenechea Montero, piensa que el colegiado ha errado tomando la decisión de pitar el penalti a favor del Real Madrid.

"Es una jugada muy gris, de máxima interpretación arbitral, y desde mi punto de vista no es penalti porque es un agarrón de los que hay a montones en un partido. No es suficiente para desplazar a un jugador. Y Ramos se acaba tirando porque Lenglet tiene cogida su camiseta por delantea y él cae hacia atrás", expresó.

Koeman, indignado contra el VAR

Por su parte, Ronald Koeman se mostró muy enfadado con el VAR. Tras el encuentro, el técnico azulgrana se mostró contudente sobre la decisión del vídeoarbitraje en la jugada.

"No entiendo el VAR, todas sus decisiones son contra el Barça, en 5 partidos ni una a favor y hay muchos ejemplos, el penalti a Messi del , las rojas de , lo de hoy... Agarrones así los hay siempre en las áreas", expresó.