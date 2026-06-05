Disney+ confirma la transmisión del Mundial en Argentina con un equipo estelar liderado por Closs, Vignolo y Gallardo

Con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA™ fijado para el próximo 11 de junio, Disney+ reestructuró su propuesta para los aficionados al fútbol en América Latina. La cobertura del torneo global se integrará a través de las transmisiones de ESPN, una opción que estará disponible para los usuarios del Plan Premium de la plataforma.

Además de la cita mundialista, este plan mantendrá en su grilla las instancias decisivas de la UEFA Champions League, la CONMEBOL Libertadores y la temporada de la Fórmula 1.

Un equipo de análisis y relatos de primer nivel

El principal argumento de la plataforma para esta cobertura radica en el despliegue de su equipo periodístico y de analistas. La señal confirmó que las transmisiones contarán con voces icónicas del relato y exfiguras del fútbol profesional:

Relatores: Mariano Closs, Sebastián Vignolo, Fernando Palomo y Miguel Simón.

Comentaristas y analistas: Diego Latorre, Sergio "Kun" Agüero, Carlos Tevez, Marcelo Gallardo, Gustavo López y Marcelo Espina.

Ajustes en los planes y ventana de suscripción en Argentina

En el marco de este lanzamiento, la compañía implementará una ventana promocional en Argentina válida del 28 de mayo al 18 de junio. Durante este periodo, tanto los nuevos usuarios como aquellos que decidan reactivar sus cuentas podrán acceder a los planes base de la plataforma desde $11,999 pesos al mes durante los primeros dos meses de servicio.

Más allá del fútbol: los estrenos de la plataforma

Aunque el foco deportivo acapara la atención de junio, Disney+ también completará su grilla con lanzamientos de la industria cinematográfica y televisiva. Entre las novedades más destacadas para el mes se encuentran: