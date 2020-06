Discípulos de Bielsa: los jugadores que entrenó y que ahora son DTs

En sus más de 30 años de carrera, el Loco dejó a varios herederos en el camino: desde su paso en Newell's hasta aquellos que tuvo en la Selección.

Para unos, Dios. Para otros, Diablo. Si de algo jamás ha pecado la carrera de Marcelo Bielsa es de pasar inadvertida. A lo largo de los más de 30 años -casi 40, si se cuentan su etapa como formador- como entrenador, el Loco ha edificado grandes triunfos al mismo tiempo que ha sucumbido ante grandes derrotas. "El éxito es una excepción", dijo alguna vez, exponiendo su filosofía al mundo. Esa que lo ha puesto por encima de los demás y gracias a la cual es uno de los nombres más destacados de la profesión.

No es casualidad que todos lo mencionen. Desde Pep Guardiola hasta algún técnico del ascenso argentino: la tarea de docente de Bielsa se extiende más allá del campo de juego. Pero no todos tuvieron la suerte de tenerlo adentro. Y aquellos que lo hicieron, habitualmente lo eligen como del que más aprendieron.

GERARDO MARTINO

Más equipos

El Tata es, por caso, el más exitosos de los discípulos directos de Bielsa. Estuvo bajo su mando en el histórico Torneo Apertura de 1991 en y, luego, tuvo un largo recorrido como entrenador, con pasos destacados por la Lepra, y la Selección argentina. Actualmente conduce a la Selección mexicana.

DIEGO SIMEONE

Posiblemente el anti-Bielsa desde lo futbolístico, es indudable la influencia del Loco en el Cholo. Fue el capitán de la Selección argentina durante su proceso y uno de los abanderados más importantes de su ciclo. "Tengo mucha admiración por él", dijo en diferentes ocasiones, a pesar de que no siempre -o nunca- coinciden entre sí. Simeone comenzó su carrera en Racing, pasó por River y, tras una etapa en Catania, cumplirá en diciembre de 2021 una década al frente del .

MARCELO GALLARDO

A Gallardo y Bielsa los une la Selección. Y aunque el Muñeco no era una fija como titular en su seleccionado nacional, el DT de River siempre se encarga de enaltecer lo aprendido durante su tiempo juntos: "Bielsa marcó a todos los jugadores que entrenó. Sabe despertar su interés"

MAURICIO POCHETTINO

De los más jóvenes, el más representativo del "bielsismo". Pochettino fue jugador del Loco en inferiores, en el histórico título en Newell's y, luego, en la Selección argentina. "Marcelo es como un padre para mí. Todas mis palabras para él siempre serán positivas. Lo quiero por cómo es como persona y por la importancia que tuvo en mi carrera", señaló durante su paso como entrenador de . Arrancó como DT en , luego pasó a y fue en los Spurs en donde logró su mejor desempeño, llegando a la final de la . Actualmente está sin trabajo.

MAURICIO PELLEGRINO

"Bielsa fue un adelantado", aseguró alguna vez Pellegrino, a quien tuvo en Vélez apenas unos años, pero que fueron suficientes para marcarlo por el resto de su vida. "Fue el mejor entrenador que tuve", supo decir también. Como entrenador, poco tiene que envidiarle en cuanto a su carrera: dirigió , Estudiantes, Independiente, , Southampton, y actualmente está en el Fortín.

MATÍAS ALMEYDA

El Pelado tuvo a Bielsa en su paso por la Selección argentina y aunque estuvo siempre algo rezagado por los futbolistas que tenía por delante -Verón o Simeone-, supo hacerse un lugar. "Es distinto a todos los demás. Ve lo que no ve nadie. Te transforma en mejor jugador", lo elogió cuando todavía era jugador. Almeyda dirige a San José Earthquakes, en la , luego de tres años en , dos en y el recordado ascenso en River.

HERNÁN CRESPO

Uno de los protagonistas de una de las polémicas más grandes de la historia de la Selección argentina en aquel Mundial 2002 y que despertó disculpas de Bielsa y una carta reveladora en la que confirmó que la relación entre ambos estaba lejos de ser la mejor. Así y todo, Crespo fue parte trascendental de aquel seleccionado que logró la clasificación a la Copa del Mundo de Corea y -fue el goleador de las Eliminatorias- y, por eso, uno de los discípulos del Loco, a pesar de que su carrera recién empieza a tomar forma luego de un breve paso por Banfield y su actual puesto en .

SEBASTIÁN MÉNDEZ

Aunque se lo vea detrás de Diego Maradona, el Gallego, segundo al mando en Gimnasia La Plata, siempre cuenta que es técnico por culpa de Bielsa. "Tenía 20 años y Marcelo nos pregunta en una charla qué podía pasar desde lo táctico. Le respondí, me dio la razón y me dijo que iba a ser entrenador. Yo le dije que no, pero él me lo volvió a decir como una orden", contó. Esa anécdota en Vélez lo marcó. Tras su retiro en 2010, dirigió a , Banfield, Atlanta, Platense, Gimnasia de Jujuy, , , y Deportivo Cúcuta, además de ser ayudante de Diego en el Lobo.

EDUARDO BERIZZO

El Toto es, como Pochettino, otro que tuvo a Bielsa desde jovencito en inferiores, hasta su paso por la Reserva y la Primera en Newell's. Además, claro, fue su ayudante durante su proceso en la Selección chilena. Una relación de maestro y alumno y que se desarrolló durante por lo menos 40 años y que sigue vigente: aunque se separaron tras aquel paso por la Roja, Berizzo llevó sus enseñanzas a Estudiantes, , de Vigo, , Athletic y, actualmente, a la Selección paraguaya.

JUAN MANUEL LLOP

El Chocho siempre fue considerado como uno de los hijos de Bielsa, al igual que Berizzo y Pochettino. Tuvo una extensa carrera que comenzó en el 2001 y que tuvo destacados pasos por la Lepra, Libertad, Racing, y Godoy Cruz.

DARÍO FRANCO

El artículo sigue a continuación

Franco comparte la historia de origen con Pochettino, Berizzo y Llop: discípulos de Bielsa desde inferiores. "Darío tenía la función de buscar información de los rivales y presentar informes a Marcelo. Siendo jugador ya estaba muy compenetrado en el estudio de los rivales", contó alguna vez Lunari, compañero suyo en aquel plantel, sobre él. Otro que tuvo una extensa carrera, que comenzó en 2005 y que tuvo su pico más alto en la Universidad de .

CRISTIAN GONZÁLEZ

Aunque en la vereda de enfrente, el Kily es uno de los últimos en sentarse a la mesa de los discípulos de Bielsa, a quien siempre destacó por sus manera de ser y como una referencia "a pesar de ser de Newell's". "Él sacó lo mejor de mí como jugador y me enseñó cómo hay que manejarse en el fútbol", dijo. ¿Lo emulará en su primera experiencia como DT en ?