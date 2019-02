La ceremonia del adiós a Emiliano Sala: en vivo, noticias y novedades minuto a minuto

La Policía de Guernsey reanudó las tareas de rescate a las 7.30 (4.30 de Argentina)

Inicialmente, dos aviones comenzaron a sobrevolar el área donde estiman que puede producirse algún hallazgo "basado en el análisis de las mareas y el clima desde que desapareció el avión".

A las 11.30 locales se sumaron a la búsqueda otro avión y un helicóptero. Los funcionarios aclararon que "hasta ahora, nada de lo que se vio durante el día de hoy puede ser atribuido al avión".

11.30am update



There are currently three planes and one helicopter in the air.



We are also reviewing satellite imagery and mobile phone data to see if they can be of any assistance in the search.



So far today nothing spotted can be attributed to the missing plane.