Arsenal 0-0 Fulham: ¡Sigue en directo la jornada de Premier League!

Tributo a los hinchas y ex jugadores fallecidos en 2018, incluyendo la mención a la tragedia de Leicester.

💙 | Our annual tribute to the #EFC fans, staff and former players we lost in the last 12 months, this year sadly also featuring those who died in the @LCFC tragedy. #EvertonRemembers pic.twitter.com/2TG7QPqUPX