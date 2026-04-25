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Dies JanseIMAGO
Siep Engelen

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Dies Janse negocia su salida del Ajax y podría marcharse este verano

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D. Janse

Según Sacha Tavolieri, el Club Brugge negocia con Dies Janse, defensa del Ajax que juega cedido en el FC Groningen. 

Esta temporada, el Ajax lo cedió al FC Groningen, donde ha brillado. Por eso se espera que regrese este verano a Ámsterdam, donde tiene contrato hasta mediados de 2029. 

Esta semana declaró a ESPN: «¿Si estoy listo para ser titular? Sí. Volveré y competiré, así de sencillo. Mi paso por Groningen me da mucha confianza». 

Sin embargo, su regreso al Johan Cruijff ArenA se ha vuelto incierto de repente. Aunque el Club Brujas aún no ha presentado oferta oficial al Ajax, según Tavolieri las conversaciones con el jugador están muy avanzadas. 

Todo indica que el jugador está abierto a la idea de recalar en Bélgica, pues el Brujas, impresionado por su rendimiento con el Groningen, planea hacerle una oferta. 

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