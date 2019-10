Diego Lainez: "No me preocupa no ser convocado al Tri"

El delantero mostró confianza en su calidad, sabiendo que sigue un proceso de formación aún.

Los partidos de la Liga de Naciones contra Bemudas y Panamá representarán el regreso de Diego Lainez a la Selección mexicana, pues no había sido convocado en la presente temporada.

El joven delantero del dio una entrevista a TV Azteca, confesando estar tranquilo por su situación con el Tricolor. "Las oportunidades que me den las tengo que aprovechar tanto en club como en Selección. Cuando no aparezco en convocatorias de la Selección tampoco me siento mal, porque se el jugador que soy y la calidad que tengo. Simplemente si no aparezco sigo trabajando”, dijo.

Igualmente, reconoció que desea oportunidades con el Betis, donde solo ha aparecido en el 6% de los minutos posibles. “Mentiría si dijera que no me desespera no tener minutos en el Betis, pero también soy respetuoso, sé que tendré mi momento. Estoy cómodo en el equipo, quiero quedarme”, aseguró Lainez Leyva.

Aunque ya lleva tiempo en el Máximo Circuito, la próxima aparición de Diego Lainez en el Tri será apenas su quinto partido con el combinado mayor, pues debutó en septiembre de 2018, en un amistoso frente a .