Diego Alonso, sobre la comparación con Simeone: "La Mona Lisa es una, las copias no valen"

Diego Alonso ha sido presentado este miércoles como nuevo entrenador del Sevilla FC. Y una de sus frases más destacadas llegó cuando lo compararon con Diego Simeone, técnico argentino del Atlético de Madrid.

"Las sensaciones son de felicidad y mucha ilusión. También de ambición con el proyecto, con lo que me puede brindar el equipo y yo le puedo brindar al club. Yo soy positivo por naturaleza. Todos lo que he vivido en estas horas ha sido fantástico", empezó diciendo.

"El objetivo más importante ahora es el primer partido que tenemos. Poner el foco en el partido a partido, desarrollando nuestra idea y nuestro juego. Si a algo le tengo que dar más importancia es a la preparación. Prepararse bien para jugar bien", agregó.

Salto a Europa

"Es la primera vez que dirijo como entrenador en Europa. Jugué cinco temporadas en España como jugador. Ya tuve la primera vez en Paraguay, Uruguay, México o Estados Unidos. Siempre hay una primera vez. Lo tomo natural. Es una Liga que conozco. Cuando no estoy trabajando trato de vivir en Madrid. Creo que el entrenador necesita de formarse cuando no trabaja. Estoy relacionado con lo que pasa en el día a día aquí".

Cambios con respecto a Mendilibar

"Cada entrenador tiene su perspectiva de juego, de su idea de cómo quiere jugar. No me gusta hacer comparativas. Cuando juguemos se verán cuáles son nuestras ideas".

¿Le gusta la plantilla?

"Yo soy muy optimista con la plantilla. Honestamente, veo que la plantilla está equilibrada y se puede jugar de diferente manera, nos da posibilidades. Podemos utilizar diferentes estilos. Me gusta el fútbol combinativo. Comparto el dominio de los partidos a través de la presión, pero combinándolo con el fútbol combinativo. Que seamos dominantes en esa situación. Me gusta la agresividad del equipo, presionando alto. Los entrenadores tenemos una herencia cuando tomas un equipo del entrenador anterior. No hay que arrasar con ellas. Trataré de mantener todo lo bueno".

¿Cómo están los jugadores?

"Mendilibar era muy querido por los futbolistas y es una situación dolorosa. Los encontré con mucho ánimo y ambición de revertir la situación".

¿Quiere fichajes?

"No hemos hablado de situaciones de mercado o refuerzos de plantilla. Siento que estoy feliz con lo que tengo. Con el pasar de los partidos se puede detectar alguna situación. No pienso ahora en eso".

Parecido a Simeone

"En el primer nombre, que se llama Diego (risas). Cada uno tiene su personalidad. La Mona Lisa es una sola, las copias no valen. Hay que ser auténtico, uno mismo. Me siento halagado que se me compare con el Cholo porque le aprecio. Quiero ser yo mismo".

Obligación de ganar

"Ganar es parte de la competencia, muy importante, pero no es lo único. Hay algo más importante que eso, que es prepararse para ganar".

Título europeo

"La ilusión y ambición están presentes en cada competición. Es un club ganador y seremos un competidor en cada torneo".

Jesús Navas y Sergio Ramos

"Jesús y Sergio son futbolistas de una gran jerarquía, líderes naturales. Tienen que aportar dentro y fuera del campo. Con la ambición que han mostrado en toda su carrera. Son un ejemplo permanente. Es un lujo poder contar con ellos".

Pesos pesados del vestuario

"Te debes relacionar con todos. Conocerlos, saber qué piensan y sientes. No se habla a todos iguales y a todos no se le habla igual. Tener jugadores de jerarquía no es un impedimento, es más tranquilizante. He trabajado con jugadores en Uruguay top y lo que siempre quieren es ganar".