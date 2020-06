Didier Ovono califica Alianza como la mejor experiencia de su vida

El portero gabonés estuvo en las filas paquidermas en los años 2005 y 2006.

Didier Ovono tuvo su primera experiencia profesional jugando para el Alianza FC, en esa época el portero tuvo destacadas actuaciones, que lo llevaron a ser querido por la afición paquiderma, quienes aún lo recuerdan.



En charla con “El Grupo Dutriz”, el guardameta africano dijo que “para mí, Alianza es la primer mejor experiencia de mi carrera, llegué joven y tenía ganas demostrar que iba ser un portero grande. En El Salvador, cuando llegué al campeonato no es como ahora, yo salí del Alianza y yo miraba que pasó con Alianza, los cambios y todo, soy seguidor, un aficionado de Alianza”.



Sobre cómo fue su llegada al fútbol salvadoreño, Ovono contó: “Entrenador de porteros N'Kono, que jugó en , me dijo que había un equipo grande en El Salvador que sería tremendo para mí si me iba para allá, que iba ser como un regalo y yo ni sabía que era El Salvador, Alianza no era tan profesional como ahora, pero me encantó estar ahí”.