Dick Advocaat, en declaraciones a Voetbal International, admite no entender el cese de Robin van Persie. El «Pequeño General» lo califica de «situación extraña» y hubiera querido que Van Persie siguiera al frente de Feyenoord.

El domingo, tras una temporada turbulenta aunque con un segundo puesto final, el Feyenoord destituyó a Van Persie. Advocaat, que fue su segundo en la segunda parte del curso, no comprende la decisión del club de Róterdam.

«Van Persie es joven y talentoso; claro que cometió errores, pero eso les pasa también a los técnicos experimentados. Es apasionado, sabe mucho y, además, tiene carisma», afirma.

Destaca que tuvo mala suerte, pero aun así logró el segundo puesto y la clasificación a la Liga de Campeones. «Durante medio año lidiar con doce lesiones, muchas de ellas de titulares, Si a pesar de todo acabas segundo y aún así te despiden, es que algo no funciona», añade.

“Ahora dirán que no sumó suficientes puntos en la Europa League o que el segundo suele tener más en la Eredivisie, pero el Feyenoord quedó segundo y en la recta final no perdió. La Champions es lo que debería contar, y él la consiguió”.

También critica al director técnico, Dévy Rigaux, cuya rueda de prensa de la semana pasada le pareció «espantosa». «Ya entonces se podía deducir que algo iba a pasar. Un hombre de 38 años que ha trabajado unos años como director técnico en el Club Brugge, llega al gran Feyenoord, no conoce a nadie y de repente suelta este tipo de comentarios. Eso también se podría haber hecho de otra manera».

«Si no quería seguir con Van Persie, podrían haberlo anunciado de inmediato. No se trata así a un entrenador que ha ganado muchos millones al club con la clasificación para la Liga de Campeones. Dinero con el que, al fin y al cabo, puede fichar buenos jugadores», concluye Advocaat.