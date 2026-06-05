Dick Advocaat está enfadado con el Feyenoord y señala a un solo hombre

Dick Advocaat, seleccionador de Curaçao y asesor de Robin van Persie, criticó en «De Oranjezomer» la nueva estructura de poder del Feyenoord. No entiende el papel protagónico de Dévy Rigaux y calificó de «ridícula» la reciente rueda de prensa del club.

El lunes, Rigaux y el futuro director general, Robert Eenhoorn, comparecieron juntos ante la prensa, pero no aclararon el futuro del entrenador Robin van Persie.

El viernes por la noche, en De Oranjezomer, el técnico criticó con dureza los hechos de Róterdam y afirmó que se está otorgando demasiada relevancia al puesto de director técnico.

«Me pareció ridículo, con todo respeto», afirmó Advocaat. «Un director técnico es un ojeador jefe con un título más pomposo. Y ahora van a convertirlo en la figura decisiva. Esa figura decisiva es el director general, Eenhoorn».

«El director técnico debe decidir, junto con el entrenador principal, qué jugadores fichar. Pero la figura clave es el entrenador. Y no el director técnico, ni el director general. Ahora los papeles se han invertido por completo», afirma Advocaat.

Su compañero de mesa, Theo Janssen, duda de la actitud de Eenhoorn en la rueda de prensa y considera que parece estar a la espera.

Advocaat está de acuerdo: «Eenhoorn es un hombre que normalmente habría aprovechado la ocasión. Pero no lo hizo».