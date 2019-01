Días, fechas y horarios: El fixture de la primera rueda del Campeonato Nacional 2019 de Chile

La ANFP entregó a los clubes la programación oficial del certamen que arranca en febrero. El primer clásico se disputará en la quinta jornada.

Este lunes, la ANFP entregó a los clubes la programación oficial de las primeras quince fechas del Campeonato Nacional 2019. Todo se iniciará el fin de semana del 17 de febrero, cuando se dispute la primera jornada con los duelos que animarán Coquimbo vs. Universidad Católica, Unión Española vs. Colo Colo y Universidad de Chile vs. Cobresal como los encuentros más destacados.

En tanto, el primero de los clásicos de la edición 2019 se llevará a cabo en la quinta fecha, a jugarse el fin de semana del 17 de marzo, cuando los Cruzados visiten el Estadio Monumental para enfrentar al Cacique. Luego, en la octava jornada, que se disputará en la segunda semana de abril, se jugará el Clásico Universitario en San Carlos de Apoquindo, mientras que el Superclásico quedó pactado para el 19 de mayo en el Estadio Nacional, en la décimo tercera jornada.

FECHA 1 | 17 DE FEBRERO

FECHA RESULTADO ESTADIO * A confirmar Unión Española - Colo Colo Santa Laura * Coquimbo Unido - U. Católica Francisco Sánchez Rumoroso * Audax Italiano - D. Antofagasta La Florida * U. de Concepción - Everton Ester Roa * U. La Calera - Palestino Sausalito * Huachipato - O´Higgins Cap Acero * U. de Chile - Cobresal Nacional * D. Iquique - Curicó Unido Zorros del Desierto

FECHA 2 | 24 DE FEBRERO FECHA RESULTADO ESTADIO * O'Higgins- U. de Chile El Teniente * U. Católica - D. Iquique San Carlos de Apoquindo * Curicó Unido - Coquimbo La Granja * Everton - La Calera Sausalito * Cobresal - A. Italiano El Cobre * D. Antofagasta - U. Española Calvo y Bascuñán * Palestino - Huachipato La Cisterna * Colo Colo - U. de Concepción Monumental

FECHA 3 | 3 DE MARZO FECHA RESULTADO ESTADIO * Curicó Unido - Colo Colo La Granja * Audax Italiano - U. Católica La Florida * U. de Concepción - D. Antofagasta Ester Roa * La Calera - Cobresal Sausalito * Coquimbo - Everton Francisco Sánchez Rumoroso * U. Española - Palestino Santa Laura * D. Iquique - O´Higgins Zorros del Desierto * U. de Chile - Huachipato Nacional

FECHA 4 | 10 DE MARZO FECHA RESULTADO ESTADIO * Cobresal - Colo Colo El Cobre * Everton - D. Iquique Sausalito * O´Higgins - Coquimbo El Teniente * U. Católica - La Calera San Carlos * Huachipato - Audax Italiano Cap Acero * U. de Chile - U. Española Nacional * D. Antofagasta - Curicó Unido Calvo y Bascuñán * Palestino - U. de Concepción La Cisterna

FECHA 5 | 17 DE MARZO FECHA RESULTADO ESTADIO * U. de Concepción - U. de Chile Ester Roa * Colo Colo - U. Católica Monumental * Everton - D. Antofagasta Sausalito * Curicó Unido - Cobresal La Granja * Coquimbo - La Calera Francisco Sánchez Rumoroso * D. Iquique - Palestino Zorros del Desierto * Audax Italiano - O'Higgins La Florida * U. Española - Huachipato La Cisterna

FECHA 6 | 31 DE MARZO FECHA RESULTADO ESTADIO * D. Antofagasta - U. de Chile * Colo Colo - Iquique * Huachipato - Coquimbo * Cobresal - Everton * Palestino - A. Italiano * O'Higgins - U. Española * U. Católica - Curicó Unido * La Calera - U. de Concepción

FECHA 7 | 7 DE ABRIL

FECHA RESULTADO ESTADIO * Coquimbo - Colo Colo * Everton - U. Católica * D. Iquique - D. Antofagasta * Huachipato - Cobresal * U. de Chile - La Calera * U. de Concepción - A. Italiano * Palestino - O'Higgins * Unión Española - Curicó Unido

FECHA 8 | 14 DE ABRIL

FECHA RESULTADO ESTADIO * U. Católica - U. de Chile * Audax Italiano - Coquimbo * Curicó Unido - Everton * D. Iquique - U. Española * D. Antofagasta - Palestino * Colo Colo - O'Higgins * La Calera - Huachipato * Cobresal - U. de Concepción

FECHA 9 | 21 DE ABRIL

FECHA RESULTADO ESTADIO * Huachipato - Colo Colo * Palestino - U. Católica * U. de Concepción - Iquique * O'Higgins - Cobresal * Antofagasta - Coquimbo * Audax Italiano - La Calera * Unión Española - Everton * U. de Chile - Curicó Unido

FECHA 10 | 28 DE ABRIL FECHA RESULTADO ESTADIO * Everton - U. de Chile * Colo Colo - Antofagasta * Iquique - Cobresal * U. Española - A. Italiano * Coquimbo - Palestino * La Calera - O'Higgins * Curicó Unido - Huachipato * U. Católica - U. de Concepción

FECHA 11 | 5 DE MAYO

FECHA RESULTADO ESTADIO * Audax Italiano - U. de Chile * La Calera - Colo Colo * O'Higgins - U. Católica * Huachipato - Iquique * Cobresal - Antofagasta * Palestino - Everton * Coquimbo - U. Española * U. de Concepción - Curicó Unido

FECHA 12 | 12 DE MAYO

FECHA RESULTADO ESTADIO * Cobresal - U. Católica * U. de Chile - Coquimbo * Iquique - La Calera * Everton - A. Italiano * Colo Colo - Palestino * Curicó Unido - O'Higgins * Antofagasta - Huachipato * U. Española - U. de Concepción

FECHA 13 | 19 DE MAYO

FECHA RESULTADO ESTADIO * U. de Chile - Colo Colo * Coquimbo - Iquique * U. Católica - D. Antofagasta * Palestino - Cobresal * O'Higgins - Everton * La Calera - U. Española * A. Italiano - Curicó Unido * Huachipato - U. de Concepción

FECHA 14 | 26 DE MAYO

FECHA RESULTADO ESTADIO * D. Iquique - U. de Chile * Cobresal - Coquimbo * Antofagasta - La Calera * Colo Colo - A. Italiano * U. Católica - U. Española * Curicó Unido - Palestino * U. de Concepción - O´Higgins * Everton - Huachipato

FECHA 15 | 2 DE JUNIO