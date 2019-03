Día Internacional de La Mujer: El fútbol ya no es sólo "cosa de hombres"

Jugadoras, árbitras, directivas, periodistas. La mujeres se hacen lugar y cambian la historia en un mundo que siempre fue exclusivo para hombres.

De a poco las mujeres han ido ganando terreno en un mundo que -hasta hace poco- era privilegio sólo de hombres. En la actualidad, y después de mucho tiempo como espectadoras, más mujeres van allanando el camino para convertirse en una fuerza a tener en cuenta en el escenario del fútbol mundial, aunque todavía resta muchísimo para lograr equiibrar la balanza.

Un claro ejemplo de esta desigualdad de oportunidades es lo ocurrido con la entrenadora Paula Navarro, quien desafió las convenciones que han predominado en el balompié y fue candidata a asumir la banca del equipo masculino de Santiago Morning de Chile, en reemplazo de Hernán "Clavito" Godoy. Sin embargo, a pesar de sus capacidades y de ser apuntada por el timonel del club, Miguel Nasur, como una opción para dirigir al equipo, fue rechazada por el vicepresidente Luis Faúndez, que alegó que "hay puestos que van más allá de la igualdad de géneros" y por el portero y capitán del equipo, Hernán Muñoz, quien dejó en claro que no quería tener a la mujer de 45 años como entrenadora. Después de estas negativas, finalmente Jaime García fue nombrado el nuevo DT del club microbusero y Navarro, que egresó como entrenadora del INAF en 2011, dirigió la rama de fútbol femenino de Colo Colo, realizó cursos de psicología deportiva y otras certificaciones avaladas por la FIFA, fue seleccionada como su ayudante en el cuerpo técnico .

Logró vencer, en cierto modo, la resistencia, los prejuicios y hoy reparte instrucciones de entrenamiento y táctica y desafía a los rivales de la Primera B. Le costó el doble, se ganó un espacio, pero no fue suficiente para ocupar un puesto "de hombres".

Cambios ha habido en el último tiempo en el fútbol, sí, pero en velocidades muchas veces imperceptibles. En Goal repasamos otros casos de mujeres que hicieron historia:

PRIMERA VOZ FEMENINA EN UN MUNDIAL

Viviana Vila, periodista argentina y docente universitaria, participará en Rusia 2018 como la primera mujer en la historia que comentará una Copa del Mundo . Contratada por la cadena latina Telemundo, la argentina estará a cargo de la transmisión de los partidos en Radio AM 750. "Dudé en aceptar porque es una nueva presión con la lupa masculina, otra más de las que me tocó pasar” , aseguró en Radio Universidad AM 1390 la también primera mujer en comentar el fútbol argentino en el programa Fútbol para Todos .

PRIMERA JUEZA DE LÍNEA EN LA SUPERLIGA ARGENTINA

En octubre de 2017, las miradas del duelo entre Defensa y Justicia y Olimpo de Bahía Blanca, correspondiente a la fecha 7 de la Superliga, estuvieron puestas en Gisela Trucco . La argentina se transformó en la primera mujer como jueza de línea de toda la historia de la máxima categoría del balompié en ese país. Antes, Nadya Antonella Chiarotti hizo historia por la Copa Argentina tras asistir el choque entre Rosario Central y Cañuela.

La hermana del árbitro internacional, Silvio Trucco, fue destacada por la Conmebol tras el empate 1-1 donde asistió a Fernando Rapallini y a Ezequiel Brailovsky. "Como en todo trabajo, cuando uno se inicia, tiene que ganarse el lugar porque la gente te tiene que conocer. Fue difícil, no lo niego, pero sabía en el mundo en el que me estaba metiendo. No quiero decir discriminada porque no lo es, pero la gente hacía una evaluación. Muchas veces pensé que no era lo mío porque era remar contra la corriente. Ser la primera mujer no es sencillo, a veces tenía ganas de dejar todo", reflexionó en La Tercera .

Además, el 10 de septiembre de 2017 por primera vez una mujer fue árbitra en un encuentro de la Bundesliga. Bibiana Steinhaus, de 38 años, fue la jueza principal en el empate 1-1 entre Hertha Berlín y Werder Bremen. Cabe destacar que Virginia Tovar y Claudia Umpiérrez ya habían dirigido en México y en Uruguay.

IGUALÓ A CLAUDIO BRAVO

En septiembre de 2017 la arquera chilena Christiane Endler , hoy en París Saint-Germain (PSG), recibió el Premio Zamora tras convertirse en la mejor de la Liga española femenina , gracias a la brillante temporada que realizó junto a Valencia, equipo en el que recibió sólo nueve goles en 23 partidos disputados, lo que le permitió quedarse con el premio que en la temporada 2014-2015 ganó en la categoría masculina Claudio Bravo.

Al momento de recibir el premio, Endler apuntó que "este premio es para todo Valencia, todos los que integraron el equipo femenino, cuerpo técnico, dirigentes y mis compañeras que sin ellas esto no hubiese sido posible". La instancia reunió a todos los estamentos del fútbol femenino en España, acentuando la importancia de las mujeres que brillan actualmente en este deporte y reconociendo el crecimiento de la disciplina. Eso sí, la distancia -en cuanto a salarios- sigue siendo abismal. Mientras Titi percibe alrededor de dos mil dólares al mes, su par masculino y capitán de La Roja recibe cerca de 450 mil.

PRESIDENTAS DE CLUBES

La Liga tuvo a tres mujeres al frente de instituciones de Primera. Se trata de Layhoon Chan (dimitió en Valencia en abril de 2017), Amaia Gorostiza (Eibar) y Victoria Pavón (Leganés). Según un informe de ‘Women Business 2017’, en España sólo el 9% de los máximos cargos son ocupados por mujeres, ya que de los 192 directivos que conforman la nómina de los clubes de primera división, tan solo 19 son liderados por el sexo femenino.

María Teresa Rivero fue la primera mujer que llegó a la presidencia de un club (Rayo Vallecano entre 1994 y 2011) y que rompió lo que históricamente había sido un campo ocupado por los hombres. Ana Urquijo , al timón del Athletic, y el efímero paso de María de la Peña Berraondo por la Real Sociedad completan el cuadro histórico de presidentas en la máxima categoría.

En Argentina, Lucía Barbuto se convirtió en la primer presidente de un equipo de la máxima categoría cuando sucedió en el cargo a Eduardo Spinoza, en Banfield.

LA ÚNICA DT EN LA LIGA DE COLOMBIA

Sandra Salamanca resalta en la Liga Femenina de Colombia puesto que es la única mujer que forma parte de un cuerpo técnico asegurador en el torneo federativo de Difutbol. Actualmente es la asistente técnica del cuadro femenino de Equidad, pero debido a la ausencia del entrenador Guillermo Rivera tomó de forma interina la dirección técnica. Los 23 equipos restantes, son dirigidos por hombres.

Su nombre quedó grabado en tierras cafeteras ya que se convirtió en la primera mujer en dirigir a un equipo profesional en el balompié local, así como en su momento tuvo un logro histórico Amparo Maldonado cuando se convirtió en la primera mujer que jugó un partido profesional de hombres en la década de los 70 y Martha Liliana Toro en su rol de juez, en agosto de 1999. "Lo veo como una bendición, una oportunidad grande y también una responsabilidad, porque la idea es empezar a abrir camino para las mujeres como entrenadoras, y se me dio a mí la posibilidad de ser la primera entrenadora de un equipo profesional" , admitió a los medios locales.

FÚTBOL FEMENINO EN UN VIDEOJUEGO

El FIFA 16 que se lanzó a fines de 2015 tuvo como principal novedad la aparición de equipos conformados por mujeres. En la primera edición había 12 planteles de fútbol femenil: Australia, China, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Alemania, España, Italia, Inglaterra, Francia y Suecia. En el siguiente se agregaron Holanda y Noruega.

En la última -FIFA 18-, se agregó Nueva Zelanda, pero también ganó un pequeño lugar más. En el modo más importante del juego, en "El Camino", que tiene su segunda temporada de la zaga en esta edición, Alex Hunter, el protagonista, descubre que tiene una hermana futbolista y una de las misiones es jugar con ese personaje en la Selección de Estados Unidos.

LIGA MX FEMENIL

En 2017, el futbol mexicano escribió un episodio de gran relevancia en su historia. La Federación anunció el arranque de la primera liga femenil de futbol profesional. Sí, existían competencias amateur, pero el alcance era menor.

De los 18 clubes de la Liga MX, solo dos no han sido parte del proyecto debido a la inestabilidad de sus finanzas; el resto participó en el torneo debut: Apertura 2017. Los primeros partidos se jugaron en las canchas de entrenamiento de los respectivos equipos, algunos a puerta cerrada, hasta que la demanda motivó a la mayoría a mudar sus encuentros a los estadios.

Chivas de Guadalajara fue el primer equipo campeón y ahora son las defensoras del título en el Clausura 2018 . Las asistencias han crecido, un par de cadenas de televisión han apostado por las transmisiones de futbol femenil debido a la demanda de los aficionados e incluso varios equipos han firmado patrocinios para su camiseta.

Falta camino por recorrer, los sueldos son muy bajos en comparación con la Liga MX varonil y todavía no alcanza para vivir de la práctica del futbol ; pero el proyecto está por cumplir apenas un año y ya rindió resultados con el campeonato de la Concacaf recién logrado por la Selección Mexicana Sub 20. Un equipo alimentado por jugadoras descubiertas en la liga.

PROFESIONALIZACIÓN DEL FÚTBOL FEMENINO EN ARGENTINA

El caso de Macarena Sánchez se convirtió en uno de los más importantes del fútbol argentino en los último meses: luego de que la UAI Urquiza la dejara libre en el pasado mes de diciembre, la delantera decidió realizar una intimación en contra del club y de la AFA, lo que a su vez dio inicio a la lucha por la profesionalización del fútbol femenino en el país.

La santafesina cobraba apenas 400 pesos en concepto viáticos y fue desestimada por el entrenador del equipo mientras estaba de vacaciones. Sin poder jugar hasta la segunda mitad de 2019, decidió tomar acción. "No quiero que quede como que soy la abanderada, pero me gusta sentir que atrás mío hay un montón de chicas en la misma situación que yo que me apoyan y que no es solo mío. Lo siento grupal y colectivo", le aseguró a Clarín.