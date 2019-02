Día D por Messi: solo faltó tres veces ante el Real Madrid

Valverde y el rosarino decidirán esta tarde en cuanto a su presencia ante el eterno rival, contra el que solo ha saltado tres partidos en quince años.

EDITORIAL

Ha llegado la hora de decidir si Leo Messi está en condiciones de participar en el Clásico de mañana. Ernesto Valverde decidirá esta tarde, de forma consensuada con el propio jugador, después de que se someta a las últimas pruebas médicas que deben determinar si las molestias que el rosarino arrastra desde el sábado en el muslo acarrean riesgo de lesión o no. De momento, Messi no participó con el resto de sus compañeros en la sesión del lunes tras descansar el domingo y hoy martes es cuando se tomará la decisión definitiva para incluirle en una lista de convocados que será pública sobre las ocho de la tarde, hora española.

La presencia del rosarino es fundamental para afrontar el choque con las máximas garantías, no en vano Messi le ha marcado al Real Madrid la friolera de 26 goles en 38 partidos, más que ningún otro jugador en la historia de los Clásicos. Sin embargo, el cuerpo técnico no quiere tomar ningún riesgo con él a sabiendas de que existe un partido de vuelta y que tras ambos choques el calendario seguirá siendo duro. En todo caso, es evidente que las cosas cambian mucho con o sin Messi.

La primera vez que Messi se perdió un Clásico fue en enero de 2006 por culpa de una lesión -precisamente- en el muslo y el Barcelona no pasó del empate. Incluso perdió en diciembre de 2007 tras no poder contar con el rosarino por -otra vez- una lesión en el muslo. De hecho han pasado quince años hasta que el Barcelona no ha podido celebrar una victoria ante el eterno rival sin Messi en sus filas y no fue hasta el Clásico del Camp Nou en la primera vuelta de la presente temporada que el cuadro azulgrana no cantó el triunfo.

De ahí que el barcelonismo contenga el aliento ante la posibilidad de perder a su estrella en el choque del miércoles. Sin embargo, hay que tener en cuenta el calendario, que todavía quedará el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu, donde Messi es capaz de todo como ha demostrado muchas veces y, más importante todavía, las sensaciones que tenga el propio jugador en la sesión de esta tarde. En breve saldremos de dudas.