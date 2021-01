Di María sueña con Messi en el PSG: "No podría pedirle nada más al fútbol"

Al Fideo se le termina el contrato con los parisinos, pero se ilusiona en grande con los rumores de la posible llegada del 10 a Francia.

Ante los rumores que vinculan a Lionel Messi con un hipotético futuro en el París Saint-Germain, su compatriota Ángel Di María no escondió su entusiasmo. El zurdo, a quien se le vence el contrato con los parisinos a mediados de año, dejó en claro que se ilusiona con tenerlo como compañero no sólo en la Selección argentina.

"Siempre tuve la ilusión de jugar con él en un club, tenerlo todos los días. Cada vez que vamos a la Selección se me hace muy poco", contó el Fideo, en declaraciones a TyC Sports, y se refirió al mercado de pases y al futuro: "Tuve, en su momento, chances de ir al Barcelona y no se pudo. Parece que hay otra chance, pero a mí se me termina el contrato acá. No sé qué puede llegar a pasar, pero me encantaría y sería muy feliz. Tuve la posibilidad de jugar con Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé. Jugar con Leo... podría retirarme tranquilamente".

En la misma línea, el extremo argentino de 32 años reveló qué le dijo su esposa respecto a la chance de que la Pulga juegue en el PSG: "Mi mujer me dijo 'si llega a venir Leo, nos quedamos por lo menos y le hacés el asado'. Ya con eso te digo todo. Sería lo máximo. No podría pedirle nada más al fútbol".

Por último, Di María aseguró que todavía "no hay nada" sobre una posible renovación de su contrato que se termina en junio. "Estoy enfocado en lo que podamos lograr este año. Hay un nuevo cuerpo técnico. Ahora estoy con eso en la cabeza. No tengo la ansiedad de cuando tenés 25 años. Lo manejo con mucha tranquilidad y disfruto el día a día", concluyó.