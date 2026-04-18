El sábado, Atalanta empató 1-1 en el Olímpico ante Roma y no recortó puntos. Marten de Roon y Devyne Rensch aportaron una asistencia cada uno.

Con Rensch y Donyell Malen, la Roma alineó a dos holandeses. En el Atalanta también jugó un compatriota: De Roon. Mitchel Bakker se quedó en el banquillo.

El Atalanta abrió el marcador en el 12’: De Roon robó en el centro del campo y asistió a Nikola Krstovic, que marcó el 0-1 desde fuera del área. Es su cuarta asistencia esta temporada.

La Roma buscó el empate y generó peligro, especialmente con Malen, pero el portero Marco Carnesecchi respondió cada vez.

Justo antes del descanso llegó el empate: Rensch cabeceó atrás y Mario Hermoso remató de volea desde el aire: 1-1.

En la segunda parte la Roma creó más peligro: Carnesecchi detuvo un nuevo disparo de Malen y Hermoso acertó el larguero tras un córner.

No hubo más tantos, así que ambos equipos sumaron un punto. La Roma permanece sexta en la Serie A, cuatro por encima del séptimo, el Atalanta.