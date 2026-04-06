Detalles de la reunión de Inzagi con las estrellas del Al-Hilal tras la derrota ante el Al-Taawoun

El italiano Simone Inzaghi, entrenador del primer equipo de fútbol del Al-Hilal, convocó una reunión urgente con sus jugadores el lunes por la tarde para analizar los errores cometidos en el último partido contra el Al-Taawoun, que terminó en empate (2-2), según han confirmado fuentes del diario «Al-Riyadiah».

El Al-Hilal perdió dos nuevos puntos en la lucha por el título, quedando con 65 puntos en segunda posición, empatado con el Al-Ahli, el segundo clasificado, a cinco puntos del líder, el Al-Nassr.

Las mismas fuentes revelaron que la reunión se celebró en el marco del interés del cuerpo técnico por abordar los puntos débiles que se pusieron de manifiesto en el encuentro, especialmente la falta de concentración en algunos momentos del partido, lo que afectó al rendimiento colectivo del equipo.

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En la reunión también se señaló el desperdicio por parte del Al-Hilal de varias ocasiones claras durante el enfrentamiento contra el Al-Taawoun, algo que el entrenador italiano consideró inaceptable, especialmente en partidos decisivos que exigen aprovechar cada oportunidad en beneficio del equipo.

A la luz de ello, Inzaghi se centró durante la sesión en corregir los errores individuales y colectivos, haciendo hincapié en la necesidad de aumentar la concentración y la disciplina táctica antes de reanudar los entrenamientos diarios y prepararse para los próximos partidos de la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El objetivo del entrenador italiano con estas sesiones correctivas es volver a encarrilar al equipo y motivar a los jugadores para que rindan mejor, especialmente tras el tropiezo ante el Al-Taawoun, con el fin de garantizar que no se repitan este tipo de errores en los enfrentamientos decisivos de la liga.