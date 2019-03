Destrozan a Matías Fernández tras su regreso a Copa Libertadores después de 13 años

Matías Fernández volvió a jugar este miércoles un partido de Copa Libertadores después de 13 años. La última vez que el volante chileno había visto acción en el certamen continental fue el 31 de enero de 2006, cuando Colo Colo cayó 5-3 ante el Chivas de Guadalajara.

Ahora lo hizo defendiendo a Junior, en la derrota 0-2 frente a Palmeiras, en su estreno por el Grupo F. El valor nacional fue titular hasta los 80 minutos, siendo reemplazado por Luis Carlos Ruiz, pero nada pudo hacer ante los semifinalistas de la edición pasada. El primer gol del partido fue obra de Gustavo Scarpa, en los 11′. Sobre el final, en el segundo minuto de tiempo añadido, Marcos Rocha selló el marcador.

Tras el compromiso, los principales medios de Colombia hicieron una evaluación de la actuación de Matigol, la que fue duramente cuestionada. "Ahí tienes que tomar la determinación en beneficio del equipo y me parece que ahí se equivocó el técnico en ponerlo. Lo hace más por una cuestión de ser la gran contratación", expresó uno de los panelistas de Fox Sports Radio Colombia, cuestionando el nivel físico con el que llegó el chileno a Barranquilla.

Por su parte, el matutino colombiano El Espectador criticó la inclusión del ex Necaxa en la formación inicial, indicando que "el más incisivo fue Luis Díaz, mientras que Fernández, Sambueza y Teo, no estuvieron en su noche".

Finalmente en redes sociales, los hinchas fueron bastante más duros con Fernández, advirtiendo que "no termina de convencer su llegada". “Matías Fernández otro paquete chileno. Pésimo partido de Junior, se salva Lucho Díaz, falta jerarquía, ¿Matías Fernández jugó?”, fueron algunos de los comentarios. “Que Matías Fernández devuelva la plata no hizo nada. Que mala inversión del Junior”, agregó la parcialidad del Tiburón.

Honestamente...

La libertadores se juega de otra manera y no como se juega la liga local.

Y si es verdad, faltan 2 centrales y un 9, puesto que no lo hay.

No me termina de convencer Matías Fernández, el no es 10