¿Desde cuándo no juega el Real Madrid la UEFA y la Europa League?

El Real Madrid afronta una auténtica final ante el Galatasaray, ya que si no gana, estaría muy cerca de jugar la Europa League

El Real Madrid afronta el partido en Estambul contra el como una auténtica final. El equipo de Zinedine Zidane se ve las caras con el cuadro turco, con el que está empatado a puntos (ambas escuadras cuentan con solo 1) para salir del pozo del grupo A.

En el caso de que no se produjera una victoria blanca, la situación sería muy dramática para el equipo de la capital de . Esto es, sus opciones para pasar a octavos de final serían muy reduciadas y se vería condenado a jugar, en el mejor de los casos, la .

Un torneo que no juega el desde la temporada 1992/93. Más de 20 años consecutivos estando en la Champions y accediendo a las rondas eliminatorias que se podrían ver rotas si no se gana en el Türk Telekom Arena.

Hace más de dos décadas que no participa el equipo español en la Copa de la UEFA, cuando fue eliminado en cuartos de final por el , pero no ha sido la única vez en la que el 13 veces campeón de Europa ha jugado la segunda máxima competición continental.

En la 1991/92, el equipo merengue fue semifinalista de la competición, quedándose a un solo paso de la final de la Copa de la UEFA, siendo apeado de la misma por el italiano.



Hay que tener en cuenta que el Real Madrid es dos veces campeón del torneo, además de forma consecutiva, en las temporadas 1984/85 y 1985/86, cuando batió en las finales al Videoton y al Köln.



Al cuadro húngaro se le venció por un parcial de 0-3 en el encuentro de ida en Hungría y 0-1 en el Santiago Bernabéu. A pesar de que el Videoton venció en Madrid, la goleada merengue en el Sóstói Stadion, le dieron la primera Copa de la UEFA para el equipo de Concha Espina.

A la temporada siguiente, el cuadro dirigido por Luis Molowny venció de forma contundente en el encuentro de ida, en el coliseo blanco, por 5 goles a 1. A pesar de que en la vuelta, el Koln les doblegó por dos goles a cero, el resultado de la ida fue suficiente para vencer y hacerse con la segunda Copa de la UEFA consecutiva.

Antes del éxito, se produjeron algunos fracasos merengues. En la temporada 1983/84 fue eliminado en primera ronda por el Sparta de Praha, en la 1981/82, fue en cuartos de final por el Kaiserslautern y en la 1973-74, de nuevo el Real Madrid cayó en primera ronda ante el Ipswich Town británico.

El comienzo de la andadura del cuadro blanco fue en la temporada 1971/72 , pero de nuevo, fueron eliminados, esta vez en la primera ocasión ante el . Más de 20 temporadas con éxitos en la Champions pueden estar en peligro si el Real Madrid cae en . Todo está en manos de Zidane.