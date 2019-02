Desaparición de Emiliano Sala: Hallan un cuerpo en el avión

Lo confirmó la Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos de Gran Bretaña.

Este lunes, la Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) de Gran Bretaña ha localizado un cuerpo en el avión hallado ayer en el fondo del Canal de la Mancha, la aeronave en la que viajaban Emiliano Sala y el piloto David Ibbotson.

"Trágicamente, en las imágenes del submarino operado a distancia un ocupante es visible en medio de los restos. La AAIB está ahora considerando los próximos pasos, en consulta con las familias del piloto, el pasajero y la policía", reza parte del comunicado emitido este lunes por la AAIB.

Sala viajaba en una avioneta que desapareció de los radares el pasado 22 de enero, cuando volaba desde Nantes a la ciudad galesa. A casi dos semanas del triste suceso, un barco de búsqueda localizó este domingo los restos del avión en el fondo marino del Canal de la Mancha.

Habiendo identificado un área de búsqueda prioritaria la semana pasada, la AAIB acordó una estrategia de búsqueda con Blue Water Recoveries Ltd para maximizar la posibilidad de localizar los restos de la aeronave.

El buque especialista encargado de AAIB, Geo Ocean III y Blue Water Recoveries Ltd., encargó FPV Morven y el área de búsqueda se dividió entre los buques. Ambas embarcaciones iniciaron su búsqueda en la mañana del domingo 3 de febrero.

Al principio de la búsqueda, el Morven identificó un objeto de interés en el fondo marino utilizando su equipo de sonar de barrido lateral. Despejó el área inmediata para que Geo Ocean III usara su vehículo submarino operado a distancia (ROV) para inspeccionar el área del fondo marino en el que se encontraba el objeto. Sobre la base del análisis de las secuencias de video de ROV, los investigadores de la AAIB a bordo del barco concluyeron que el objeto son restos del avión Piper Malibu faltante, registro N264DB.

El ROV realizó una búsqueda adicional en el área durante la noche, pero no identificó ninguna pieza adicional de restos.

Trágicamente, en las imágenes de video del ROV, un ocupante es visible en medio de los restos. La AAIB ahora está considerando los próximos pasos, en consulta con las familias del piloto y el pasajero, y la policía.

La imagen muestra el lado trasero izquierdo del fuselaje, incluida una parte del registro de la aeronave.

Tenemos la intención de publicar un informe provisional en el plazo de un mes a partir del accidente.