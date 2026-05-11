Derksen y Van der Gijp toman partido de forma llamativa en la disputa entre Advocaat y Rutten

Johan Derksen y René van der Gijp criticaron el lunes en «Vandaag Inside» el regreso de Dick Advocaat como seleccionador de Curaçao. Consideran que el técnico, de 78 años, no debió reemplazar a Fred Rutten. Wilfred Genee lo defendió.

En el programa se abordó el caos en la federación de fútbol de Curaçao, donde Rutten ya se marchó y Advocaat volvió al frente del equipo. Valentijn Driessen relató cómo el grupo de jugadores se volvió contra Rutten tras las derrotas ante China y Australia: «Los jugadores se rebelaron y acudieron a la directiva», explicó el periodista de De Telegraaf.

Driessen añade que el patrocinador principal, Corendon, también influyó en la lucha de poder: «El presidente le dijo a Atilay Uslu (director general de Corendon): si tú te encargas de Dick, yo me encargo de Fred». Para el periodista, la posición de Rutten se volvió insostenible cuando los jugadores retiraron su apoyo.

Derksen, no obstante, es implacable con Advocaat. «Dick no ha actuado bien; por colegialidad debería haber dicho: “No, Fred es el hombre que os llevará al Mundial”». Critica además la injerencia del patrocinador: «Un sponsor nunca debe meterse en la política del club».

Van der Gijp comparte la crítica: «Ya te habías ido; llegó otro entrenador y no puedes decir “quiero volver”. No debió hacerlo».

Genee defiende a Advocaat de las críticas en la mesa: «No fue así, ¿verdad? Se pusieron en contacto con él antes», responde a Van der Gijp.

Derksen cree que Rutten fue la víctima y sentencia: «Fred es quien paga los platos rotos». Driessen añade que también critican a Advocaat, y Derksen cierra: «Mucha gente se lo tiene en cuenta a Dick».