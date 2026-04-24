Derksen: «Confío más en él que en todos los consejeros del Feyenoord juntos»

Dennis te Kloese dejará el Feyenoord el 1 de julio como director técnico y general, tras cuatro años y medio. El Algemeen Dagblad menciona a Robert Eenhoorn como candidato, pero el marketer deportivo Chris Woerts lo duda.

«Todos hablan de Eenhoorn como sucesor indiscutible, pero no ocurrirá», asegura en Vandaag Inside. Johan Derksen pregunta el motivo: «No cae bien a los consejeros; el Feyenoord contratará una consultora y elaborará una lista de candidatos».

«Yo confío más en Eenhoorn que en todos esos consejeros juntos», añade Derksen. «Si preguntas a diez aficionados, nueve dirán Robert Eenhoorn», concluye Woerts.

Jorien van den Herik, expresidente del club, lo tiene claro: «Para mí sería el candidato ideal; tiene una trayectoria impresionante».

Van den Herik espera que el club publique dos vacantes: la de director técnico y la de director general. Sobre la salida de Te Kloese, afirma:

«Ya lo veía venir. Creo que la causa principal son las amenazas en las redes sociales; eso es muy difícil, sobre todo para su familia», afirma Van den Herik, que conoce de primera mano la presión que puede sufrir un directivo.

«Los aficionados vinieron a visitarme a mi jardín de Amberes. Pero yo ya no vivía allí. El nuevo propietario me llamó y me dijo: "¡Hay un montón de aficionados en el jardín!". Yo le respondí: "Dales recuerdos"», afirmó el expresidente del Feyenoord.