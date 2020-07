Derby Carrillo cumplirá su contrato con el Cobán Imperial

El portero salvadoreño es uno de los legionarios en Guatemala.

Derby Carrillo es el único sobreviviente de los salvadoreños que se quedó en el Cobán Imperial, tras la salida del técnico Jorge Rodríguez por malos resultados y la de Gerson Mayén, quien decidió terminar su vínculo y ahora jugará en el Águila.



Carrillo continuará con los cobaneros y sobre eso expresó: “Tengo aún contrato con Cobán Imperial hasta diciembre, he decidido cumplirlo ya que me he sentido bien en el plantel, gracias a Dios se me han dado las condiciones idóneas de trabajo”.



El portero tuvo ofertas del fútbol salvadoreño, pero ha decidido seguir en Guatemala: “Recibí propuestas para salir de Guatemala, fueron muchas ofertas, incluyendo El Salvador pero no diré nombres de equipos, es irrelevante, lo que me motivó para seguir en el fútbol de Guatemala es por la seguridad de tener un contrato vigente por los próximos seis meses”.