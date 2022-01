Derbi sevillano suspendido: ¿Pueden los equipos cambiar las alineaciones y jugadores cuando se reanude?

Tras la suspensión del partido de los octavos de final de la Copa del Rey 2022 que se estaba disputando en el Benito Villamarín entre el Betis y el Sevilla, los clubes implicados no se ven obligados a repetir una alineación con los mismos jugadores que estaban sobre el césped cuando se dio por suspendido el partido, pero tampoco podrán alinear a cualquier futbolista con ficha del club cuando se vuelva a retomar la acción.

Si finalmente se decreta que el choque se reanude a puerta cerrada este domingo 16 de enero -como parece que podría suceder- tanto Pellegrini como Lopetegui podrían variar sus respectivas formaciones en el campo a su gusto. Eso sí, no podría participar ni dentro del once ni en el banquillo, ningún jugador que no estuviera previamente convocado para el encuentro suspendido.

Lo anteriormente referido es consecuencia de la aplicación del artículo 242 del reglamento de la RFEF, que reza como sigue. “En el caso de que por suspensión de un encuentro ya comenzado deba proseguirse en nueva fecha, solo podrán alinearse, en la continuación, los futbolistas reglamentariamente inscritos en el club el día en que se produjo tal evento, hayan o no sido alineados en el período jugado, y que, de haberlo hecho, no hubieron sido sustituidos ni ulteriormente suspendidos por el órgano de competición como consecuencia de dicho partido, salvo que la suspensión fuere por acumulación de amonestaciones derivada de una última producida en el encuentro interrumpido”.

En todo caso, será Carmen Pérez González, presidenta del Comité de Competición, la que decida cuándo y cómo se habrán de disputar los 51 minutos que restan para finalizar el partido Betis-Sevilla.