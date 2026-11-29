Deportivo de La Coruña contra Barcelona: previa de LaLiga

Primera División - Jornada 14 29 nov 2026 - 10:15 Abanca-Riazor

El Barça parece imparable, pero debe ganar para mantener a raya al Madrid

El Barcelona visita el domingo al Deportivo de La Coruña en el Abanca-Riazor, en La Coruña, en un partido de LaLiga. El líder llega tras una semana intensa y confía en ampliar su ventaja en lo alto de la tabla. El equipo de Hansi Flick venció 4-1 al Sabah en la Liga de Campeones, en Bakú, la noche del miércoles. Anthony Gordon marcó dos goles, mientras que Karim Adeyemi y Gabriel Jesus también vieron puerta. El Barcelona anotó tres tantos en diez minutos de la segunda parte.

El fin de semana anterior, el Barcelona remontó dos goles de desventaja ante el Villarreal para ganar 3-2 en el Camp Nou. Ese resultado lo mantuvo tres puntos por delante del Real Madrid. Ha ganado 12 de sus 13 partidos de Liga esta temporada.

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El Deportivo necesita encontrar la regularidad

El Deportivo llega al partido en un momento menos estable. El equipo de Antonio Hidalgo perdió 3-1 en su última visita al Alavés y ocupa el 12.º puesto de la tabla.

Este mes sí ganó 2-1 a Osasuna y empató sin goles contra el Espanyol. La afición del Riazor espera una mejor actuación ante el líder. El Deportivo dependerá en gran medida del exjugador del Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang. El delantero de 37 años, que ha pasado por numerosos clubes, suma cinco goles y dos asistencias esta temporada.

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Datos clave y bajas

En los últimos 16 partidos del Barcelona se han marcado más de 2,5 goles.

El Deportivo no ha dejado su portería a cero en sus últimos 10 enfrentamientos con el Barça, aunque este es el primer H22 entre ambos equipos desde 2018.

El Barcelona ha ganado todos sus partidos fuera de casa esta temporada: seis victorias en seis desplazamientos de LaLiga.

Aunque el Barça es temible en ataque, solo ha dejado su portería a cero en tres de sus últimos 16 partidos.

Posibles onces

Deportivo (4-4-2): Roman; Altimira, Loureiro, Gimenez, Quagliata; Soriano, Amatucci, Casado, Hernandez; Nsongo, Aubameyang.

Barcelona (4-2-3-1): Garcia; Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Gordon; Raphinha.

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