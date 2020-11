Deportivo Cali cayó ante Vélez y se complicó en la Sudamericana

Por el encuentro de ida de los octavos de final de la , Vélez se hizo fuerte en un empapado Estadio José Amalfitani y se impuso por 2-0 sobre .

Desde el comienzo del encuentro, ambos equipos dejaron en claro que las especulaciones iban a quedar fuera de la ecuación y así fue. Palo por palo fueron por gol, aunque ninguno lo encontró en la primera mitad a pesar de que a los colombianos se les fue anulado uno, específicamente a Jhon Vásquez por una falta en ataque cuando saltó a cabecear.

En el segundo tiempo, bajo una lluvia torrencial que cayó en Liniers, el Fortín había logrado ponerse en ventaja a los 66' con el tanto de Janson, sin embargo, la acción fue anulada por un fuera de juego previo en el tiro libre.

Con los avances hacia los arcos rivales sin cesar, los argentinos se pusieron en ventaja a los 72 minutos con el tanto de Thiago Almada, quien aprovechó un despeje en el área chica del arquero rival para empujar el balón. Algo parecido sucedió a los 84', aunque esta vez se sacó un remate de primera tras el pase atrás de Ortega a los 84' para sellar la victoria.

