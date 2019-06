Denis Suárez quiere salir del Barcelona y se deja querer por el Valencia

El gallego muestra su deseo de salir del conjunto catalán y se deja querer por el Valencia

El tendrá que cerrar varias salidas este verano y entre ellas destaca la de Denis Suárez, que vuelve tras cesión en el pero ha dejado claro que su deseo es dejar el Camp Nou.

"Lo que quiero es salir del Barça y jugar. Mi objetivo es quedarme en la Liga española. Llevo dos meses en Barcelona recuperándome de la lesión y nadie del Barça me ha dicho nada", comentó en una entrevista en la Cadena Ser.

Su paso por el conjunto Gunner ha estado marcado por las lesiones pero indica que ya se está recuperando de sus dolencias: "Sigo recuperándome de la lesión, ya prácticamente estoy totalmente recuperado"

En cuanto a su futuro destino, el gallego no oculta que le atrae la opción de ir al y reencontrarse con Marcelino: "Es el mejor entrenador que he tenido, hablo asiduamente con él. No es verdad que rechazase al Valencia. El Valencia nunca había mostrado interés en ficharme como está haciendo ahora. Jugar la Champions es mi principal objetivo".