Denis Pineda: “Sabemos que la afición quedó resentida con la derrota contra Bermuda”

El legionario salvadoreño dio una entrevista a un programa radial.

El Santa Clara, ofertas de equipos, la Selecta, el futuro, su pareja… Denis Pineda habló de todo en Los Provocadores de radio La Mejor 98.9 FM. Con el equipo en Portugal, está en el puesto número diez con 24 puntos. A continuación, las mejores seis frases que dejaron sus declaraciones:

“Gracias a Dios estuve trabajando fuerte y he vuelto al mismo ritmo. He vuelto mejor tras un periodo de lesión. Tengo un saludo positivo. Con respecto a la Selcta nosotros los jugadores sabemos que la afición quedó resentida con la derrota contra Bermuda. Somos conscientes que tenemos que salir con todo contra Jamaica”.

“Hubo noticias de que tuve acercamientos con Braga, pero creo que el tiempo de lesión pasó factura. Hubiera sido bonito, hasta el momento no sabía nada. De hecho, me sorprendió la noticia. Pero se oían rumores en Braga que me querían”.

“Mi contrato con Santa Clara vence en mayo, estoy a préstamo, mi pase le pertenece a Turín. Por ahí se puede de renovar aquí. Pero si se abren otras puertas por qué no ir. He hablado poco con mi representante, tuve la chance de hablar con él hace unas semanas y supe que había contacto con clubes de la MLS, en Rumania y otras ligas, pero estoy enfocado en intentar hacer las cosas bien acá”.

El artículo sigue a continuación

“Yo tenía pensado que mi hermano se hiciera una prueba, pero el club mandó una carta a migración que él iba de paseo. El club podría tener problemas porque viene como turista, el club tendría que haber dicho que venía a prueba”.

“Yo tenía pensado que mi hermano se hiciera una prueba, pero el club mandó una carta a migración que él iba de paseo. El club podría tener problemas porque viene como turista, el club tendría que haber dicho que venía a prueba”.

"(Alianza y Tecla) son los mejores de El Salvador, se sabe de la calidad que tienen. Ahora Fito salió pero tienen muy buenos delanteros".