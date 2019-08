Dembele y Rakitic, las llaves para cerrar el regreso de Neymar

Si el PSG rechaza la segunda oferta por Neymar el Barcelona incluirá a ambos jugadores con la intención de presentarle este mismo fin de semana.

MERCADO

El debe dar hoy una respuesta a la segunda oferta formal del para fichar a Neymar Da Silva, que asciende a 160 millones de euros en dos pagos. "Aún no hay acuerdo pero estamos más cerca" admitía ayer a última hora el directivo azulgrana Javier Bordas tras aterrizar en Barcelona procedente de París. La presión en privado que el jugador ejerció sobre el director técnico parisino, Leonardo Araujo, surtió efecto y la negociación sigue adelante a pesar de que en el seno del Barcelona oscilen entre el pesimismo y cierto optimismo moderado tras lograr que el PSG se sentara en la mesa de negociación.

Los parisinos insistieron en incluir a Nélson Semedo en la operación pero el Barcelona no piensa desprenderse del lateral portugués, así que las partes se dieron veinticuatro horas antes de dar con el desenlace, que todavía puede alargarse unos días pero no mucho más. Tal es la intención de Neymar, que quiere incorporarse a la selección brasileña la próxima semana con su futuro resuelto según ha podido saber Goal. De ahí que esté apretando al PSG en privado mientras el Barcelona, ahora sí, se muestra receptivo a realizar propuestas cercanas a las pretensiones iniciales del PSG, que poco a poco se van viendo rebajadas por la presión del delantero.

Sin embargo, en el Barcelona todavía no tienen claro que el PSG acepte esta segunda propuesta y se guarda dos ases en la manga: Ousmane Dembélé e Ivan Rakitic. Se trata de dos jugadores por los que el club francés ha mostrado interés en el pasado y plantearía meterles en la operación para convencer al PSG. De hecho, la llegada del brasileño obliga al club a desprenderse de ellos por una cuestión salarial y su salida es un requerimiento para hacerle hueco a Neymar entre la disparada masa salarial del club. Hasta que no haya una respuesta del PSG, no obstante, el Barcelona no planteará esta opción.

Además, desde el Camp Nou tienen que convencerles a ambos ya que ninguno de los dos está por la labor de salir. El croata ya rechazó al PSG hace un año y el agente del francés ha manifestado que la operación Neymar es algo que "no nos concierne". Pero la enésima indisciplina del francés, ocultando su lesión tras perder en San Mamés, ha colmado el vaso y Eric Abidal ha planteado si Dembélé no estaría mejor en París, aunque sea como cedido, pero esta es una medida que se activará si el PSG rechaza hoy la segunda oferta barcelonista.

A la espera de otra negativa del PSG, que ya no recibió al Barcelona con un portazo sino que escuchó y se piensa su propuesta, el club azulgrana añadirá a ambos jugadores en la tercera y a priori definitiva propuesta con la esperanza de llevarse el gato al agua porque la intención, si procede, es presentarle este mismo fin de semana.