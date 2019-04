Dembélé no estará contra el Atlético y el objetivo es volver en la Champions

Ernesto Valverde reconoció que no se recuperará a tiempo para el duelo del sábado ante el Atlético.

El Barcelona juega este sábado un partido decisivo frente al Atlético de Madrid para terminar de sentenciar el título de . En la primera vuelta, los blaugranas empataron por 1-1 en el Wanda Metropolitano con un gol de Ousmane Dembélé, que será uno de los grandes ausentes en el duelo de la segunda vuelta en el Camp Nou.

El delantero francés sufrió una lesión en el bíceps femoral el pasado 9 de marzo en el partido de LaLiga ante el , ya ha vuelto a trabajar parcialmente con el grupo pero Ernesto Valverde ha admitido que no forzará su vuelta al equipo a pesar de la trascedencia del duelo ante los colchoneros.

"No va a estar seguro ante el Atlético y no sabemos si estará el miércoles, no somos partidarios de arriesgar ante los partidos que tenemos por delante, ayer hizo una pequeña parte con el grupo y ya veremos si hoy puede repetir", comentó en rueda de prensa.

Ahora, el gran objetivo de Dembélé pasa por recuperarse para estar en Old Trafford en el duelo de ida de los cuartos de final de la UEFA ante el que se disputa el próximo miércoles 10 de abril.