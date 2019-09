Dembelé; No era una paranoia, era otra lesión del jugador francés

Valverde calificaba de 'paranoia' una nueva lesión de Dembelé, pero no lo era, era una sobrecarga en los isquiotibiales

Otra vez Ousmané Dembelé. El jugador francés volvió a ser protagonista, y no precisamente por su partido ante el . Más bien, por su ausencia ante el equipo madrileño. El Barça confirmó que sufría una sobrecarga en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

No han querido marcar en esta ocasión plazos con el extremo, que suma una nueva lesión, y que no termina de carburar esta temporada. De momento, solo ha sido capaz de jugar en 2 encuentros, los dos de Liga: ante el Athletic y el .

Precisamente, ante el cuadro amarillo saltaron las alarmas con el francés ante una posible lesión. Sin embargo, su entrenador, Ernesto Valverde no le quiso dar ninguna importancia a esta situación.

“No me parece que haya acabado lesionado. Espero que sea paranoia vuestra”, expresaba Valverde. Sin embargo, la paranoia se terminó convirtiendo en una realidad a apenas unos minutos de que comenzase el encuentro en el Coliseum Alfonso Pérez.

Tras el encuentro, Valverde, como no podía ser de otra manera, fue cuestionado por los medios de comunicación sobre la ausencia de Dembelé en el encuentro ante el Getafe.

"En principio, hemos optado que no jugase por precaución. Mañana haremos más pruebas. Parece que no es excesivo, del entrenamiento de ayer. No quiero decir nada. Me dijo después del partido contra el Villarreal que estaba bien y entrenó el día siguiente", expresó el técnico en micrófonos de Movistar La Liga.

"Su evolución marcará su disponibilidad" reza el comunicado del FC sobre la lesión de Dembelé. No quieren correr ningún tipo de riesgo con el galo, pero no parece probable que pueda llegar al encuentro de Liga de Campeones ante el en el Camp Nou.