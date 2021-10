Del Nido: "Vamos a entrar en el Sevilla sí o sí, mañana, pasado o el otro"

El ex dirigente y máximo accionista a título individual del club ha solicitado una Junta de Accionistas en la que espera recuperar la presidencia.

José María del Nido aspira el próximo martes 26 de ocubre a volver a convertirse en presidente del Sevilla si recibe el respaldo de la Junta General de Accionistas y ha explicado que los motivos que le han movido a volver a presentarse residen en que "el club está arruinado actualmente".

"El club está arruinado actualmente. La gestión es para que, si hubiera vergüenza, los dirigentes hubieran puesto su cargo a disposiciñon o presentar la dimisión irrevocable. Hemos tenido un deterioro con déficit de 41 millones, un deterioro patrimonial de 101 millones a 56 millones y un deterioro con deuda de 85 millones con bancos y clubes de fútbol, descontado lo que debemos cobrar. Si el juzgado no hubiera dictado las medidas cautelares, yo no habría tenido vergüenza de presentar estas cuentas. Ningún consejero debe cobrar una peseta. ¿Después de estas cuentas quieren cobra una peseta?", comentó en una entrevista en la "Cadena Cope".

Su vuelta es imparable: "Este movimiento accionarial es irreversible. Si no ganamos, iremos a otra junta a los tres meses y seguiremos comprando acciones. Tengo un grupo de empresarios sevillanos y sevilistas que creen en mi forma de gestionar el grupo y de gestionar al Sevilla FC del siglo XXI. Seguiré dando pasos hasta lograr la mayoría del capital. Vamos a entrar sí o sí, mañana. pasado o el otro".

Mala gestión: "El primer equipo no tiene que sostener a la entidad. No se puede gestionar peor, pero como el equipo queda cuarto... Es la entidad la que tiene que soportar al primer equipo".

Apoyo del fondo americano 777 Partners: "Lo trajeron Castro, Guijarro, Carrión y Alés. Tenemos que aprovecharnos de lo bueno que pueden aportar. Nos pueden meter en un mundo financiero que ni conocemos. Siendo un socio fiel, sumará. Las acciones de 777 Partners las voy a llevar yo. He tenido ofertas de muchos ceros y las he rechazado. Lo hubiera hecho ayer, hoy, el otro o el otro".

Ya no confía en su hijo, vicepresidente con Castro : "Dice el refranero que entre padre, hijo y hermano no metas la mano. Está gestionando el club con Castro como si él fuera el dueño de mis acciones,. El sabrá lo que está haciendo. Yo si se lo que está haciendo. Tengo más hijos, a seis. Le he retirado la confianza. No representa a la familia Del Nido. Tengo dos consejeros y no se les da ninguna información".

Ganar dinero dirigiendo al Sevilla: "Estoy inmaculado en mi gestión. Directamente no he ganado un euro y el que lo diga, que lo demuestre".

Cómo será la Junta de Accionistas: "Va a transcurrir bajo las más estrictas normas de la ley mercantil. Votaré igual que él va a votar con las suyas. Y si no, judicializaremos la junta. No cambia para nada. El auto dice que por cuestiones formales el juez entiende que no puede poner el parche antes de que salga el grano. No se ha producido vulneración de mis derechos y no se va a producir, ya lo dejó claro la Audiencia Provincial. Seguro que en ese sentido no tendremos problemas".

¿Por qué quiere volver ahora?: "Cuando escucho que no es el momento, me llevo las manos a la cabeza. La gestión es nefasta y hay que cortar las alas a este bucle. Había que tomar medidas precautorias. Lo de la pandemia es mentira. El Madrid, el Atlético o el Cádiz han presentado beneficios. Hay más clubes. Han dejado de vender en las barras del estadio, que son 10.000 euros al año. Ha habido un año para corregir el déficit y adoptar las medidas oportunas. El deterioro ha sido de 86 millones de euros, para que se haga una idea. 111 en las dos últimas temporadas".

Su proyecto para el club: "Aquello que funciona habrá que mejorarlo, y aquello que no funciona, que es el 70% de los departamentos del club, hay que cambiarlos. Yo haría una remodelación integral del Sánchez-Pizjuán. O bien como lo que han hecho en el Bernabéu. O derribar el Sánchez-Pizjuán, y en el mismo suelo construir un nuevo estadio. Haremos un estudio. También en la ciudad deportiva hay que hacer una reforma integral. Para que asistan 300 personas a ver al Sevilla Femenino o al Sevilla Atlético no me hubiera gastado seis millones de euros para hacer el Estadio Jesús Navas. Hay que crear la oficina de la internacionalización del Sevilla Fútbol Club. A través de este vehículo podemos conseguir docenas de millones de euros. No podemos facturar la ridiculez que hay en nuestro presupuesto. Promocionaría algunos empleados para que dirigieran otros departamentos, cambiaría a algunos en otros departamentos, y jubilaría a otros. Me veo obligado a dar un golpe de timón".

El papel de Monchi si gana: "Tenemos un magnífico responsable en la parcela deportiva. Monchi ha hecho un trabajo magnífico en la sociedad. Lo que hay que hacer es reforzarlo para que trabaje con comodidad. Creo que tenemos un plantillón, y un magnífico entrenador, al que le avala lo único que tiene que avalarle, los resultados. Aplaudo a todos los presidentes por el simple hecho de haberse sentado en el sillón. Castro ha hecho muchas cosas buenas, y nadie las niega. Pero creo que el Sevilla necesita otra vuelta de tuerca, y yo estoy preparado".

Le gusta la idea de la Superliga pero no el proyecto que se presentó: "La Superliga es una buena idea. Quizás no se ha explicado bien. ¿Si yo hubiera participado? Le digo que sí. Entrar y que te den sólo por jugar 100 millones, que puedes ganar hasta 500... Pegarte al grande nunca es malo".